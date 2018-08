Estava pronto para cumprimentar Fábio Campana, na sexta, 10, quando ele entrará na casa dos setentões.

Mas o planejado “bem-vindo ao clube” ficou de lado quando li a confissão geral que ele faz no número deste agosto da revista Ideias.

Na verdade, o texto lapidar que assina é muito mais do que confissão. É inventário de vida de quem não tem medo de sua biografia, reconhece limitações e falhas, ao mesmo tempo que se desnuda, pedindo que não o julguem em fim de linha. E sintetiza, em frases para sempre memoráveis – aqui e acolá -, quão duradouro e difícil foi seu aprendizado de 70 anos.

UM PEDIDO

Com o pedido insólito citado, o do “fim de linha”, identifica-se, por ventura, um hiato de fraqueza do “Barba” ou “Zapata”, apelidos como o conhecemos nós, seus amigos de anos?

Não, é bem o contrário: ele domina o seu tempo, e assim sabe que nos dias de hoje prevalecem os ouvidos moucos e cegos que conduzem cegos. Advertir esse cortejo de almas errantes é quase obrigação, pois essa gente não tem olhos para ver nem ouvidos para ouvir. Impera por aí uma multidão de apedeutas.

Julgá-lo em fim de linha, acredito, seria matéria para néscios e os profissionais da invidia, um dos sete pecados capitais e doença de almas menores que não suportam conviver com vitoriosos.

Não se subestime, os néscios de plantão estão ativíssimos.

MORTALIDADE

Fábio tem uma ampliada noção de sua mortalidade.

É obcecado pela morte, admite. Tenta entendê-la e apresenta, em seguida, um universo de realidades “imortais” que viu, radiografou como homem de espírito, e absorveu ao longo de sua trajetória. Parece dizer, com isso, que já garantiu um pedaço de imortalidade, ao se fazer referencial de todo um tempo.

Nada mau para quem pode chegar inteiro diante do Anjo da Morte com acervo pessoal raro: poeta, romancista com laivos de historiador e etnógrafo, jornalista que se especializou em política e a viu de todos os lados: no palco, na plateia, como artesão de vitoriosos nas urnas eleitorais; como condutor de ‘lendas’ eleitorais transformadas em governantes às quais frequentemente deu vida, imitando assim o sopro de Javeh que infundiu o “pneuma” ao Nada Absoluto.

Não vou privar o leitor da oportunidade de acessar a uma das baladas afetivo-intelectuais que me tocaram nos últimos anos, esse inventário de Campana. Afinal, a web está aí, acessível a todos, e a revista circula pela cidade, todos podem partilhar da mesma graça.

Ainda tenho que registrar momento em que o texto sugere pena de gerações atuais. É, quando ele fala de quão venturosa tem sido sua vida por poder ter participado de “um tempo de renascença”, aquele da chegada da bossa nova, o cinema novo, o teatro transbordante “aquela inteligência toda concentrada em produzir arte ainda hoje insuperável”.

O mais elogiável e causa de admiração é que o antigo militante de esquerda, vítima de torturas inomináveis nos anos 1969/70, na Ilha das Flores e nas mãos de torturadores do Cenimar, não alimente autocomiserações. O que só sinaliza estarmos diante de alguém que nunca ficará velho. Por isso mesmo seu tempo é de crítica consistente, cortante, dispensando aquela reprovável “hora da saudade” que tanto estimula os mais velhos…

Salve o Fábio Campa, pai de Rubens e Isabel, avô de Antônio…

Wanderson sabe tudo sobre o cibercrime no mundo

Eu não conheço outro especialista em cibercrime cujo trabalho tenha tido tanta repercussão quando o que desenvolve Wanderson Castilho. Seu nome, digitado no Google, aparece associado a grandes momentos dos mais importantes talk shows do país e os programas de enorme audiência, como o Fantástico. Neles, o curitibano sempre vai revelando lances de sua especialidade – a segurança cibernética.

Entre seus clientes estiveram grandes bancos do país.

Pois Wanderson (mestre em Física pela USP), agora vivendo nos Estados Unidos, onde presta consultoria e assessoramento sobre sua especialidade, lançará nesta sexta-feira, às 19 horas, no Memorial Curitiba (Setor Histórico) seu mais recente livro: “Cem Fatos Marcantes sobre Cibercrime no Mundo”.

Wanderson já prestou consultoria a entidades policiais e governos, no Brasil, e cooperou em investigações do FBI.

Em tempos de eleições e as maracutaias eletrônicas que estão na berlinda – como fake news – nada mais oportuno do que ouvir Wanderson.

Tecnologia:

Startup curitibana lança “comedouro inteligente”

A PlayPet, pioneira no segmento de produtos inteligentes para pets no Brasil, está buscando novos investidores para um audacioso projeto de expansão nacional

Por Camila Borba, jornalista

– Quem tem animais de estimação sabe o quanto é difícil conciliar os afazeres do dia a dia com os cuidados necessários que gatos e cachorros exigem e merecem. E com o empreendedor e engenheiro eletricista Rafael Souza, não é diferente. Foi na dificuldade para manter uma rotina de cuidados com a alimentação do Boss, seu cachorro, alinhada com o dia a dia agitado, que ele viu uma oportunidade: o “Comedouro Inteligente”, que pode ser acionado à distância pelos papais e mamães de pets. Surgia aí a PlayPet, primeira startup brasileira voltada para o segmento produtos inteligentes para pets.

EM EXPANSÃO

O mercado pet passa por uma grande expansão no Brasil, que ocupa o terceiro lugar no ranking mundial do segmento. Só no ano de 2017, o mercado nacional movimentou mais de R$ 20 bilhões segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Hoje, o Brasil conta com uma população de 52 milhões de cachorros e 22 milhões de gatos. E a PlayPet surgiu como uma das empresas mais inovadoras desse mercado efervescente. “Nosso trabalho é focado em produtos inteligentes para promover cuidados e entretenimento para os pets, enquanto eles ficam sozinhos em casa. Nessa linha desenvolvemos o comedouro, nosso ‘carro chefe’, que hoje é um sucesso em todo país”, comenta Rafael Souza.

PLAYPET PIONEIRO

A PlayPet foi pioneira ao lançar o primeiro comedouro inteligente do Brasil em meados de 2017, após dois anos de desenvolvimento e muitos testes. O comedouro, que funciona conectado à uma rede sem fio wi-fi, tem capacidade para até 2 quilos de ração. O alimento é liberado em tempo real, de qualquer lugar, ou de acordo com os horários pré-programados pelo usuário no aplicativo, que funciona em celulares Android e iOS. Para quem quer matar a saudade do animal de estimação durante o dia e acompanhar ele se alimentando, a PlayPet oferece, ainda, uma câmera, fruto de uma parceria com a Intelbras, com imagens ao vivo que podem ser acompanhadas pelo aplicativo.

SEGURANÇA GARANTIDA

“Além de ser uma novidade no mercado brasileiro, tivemos muito cuidado com a escolha dos materiais utilizados na fabricação, tudo para termos um produto adequado para acondicionar alimentos. A parte dos componentes eletrônicos também é muito avançada, tudo para garantir a excelência do produto e a segurança para os pets. Desenvolvemos parcerias com indústrias e startups para o lançamento de novos produtos. Assim, buscamos sempre aquelas que possuem ótimos padrões de qualidade”, comenta Rafael sobre o processo de produção cauteloso, baseado em muitos testes.

Nos últimos 12 meses já foram mais de 500.000 refeições servidas pelo app PlayPet para cerca de 1.000 pets cadastrados. Hoje a empresa é responsável por servir mais de 100kg de ração diariamente. Isso soma aproximadamente 3 toneladas de ração servidas pelo aplicativo por mês.

NOVOS PRODUTOS

Para os próximos meses, a PlayPet está preparando uma série de novidades, com o lançamento de novos produtos. “Com a expertise que ganhamos com os primeiros produtos, estamos preparados para facilitar ainda mais a vida de quem ama cachorros e gatos. Estamos desenvolvendo várias soluções que têm tudo para continuar revolucionando o mercado. Já captamos investimento anjo, estamos construindo uma base qualificada de clientes e hoje estamos prospectando investidores para uma expansão mais sólida por todo o país”, completa Rafael.

Os produtos PlayPet estão disponíveis nos principais petshops do Brasil e, também, no site da startup: https://www.playpet.io/.

Candidaturas (1):

Ratinho Jr. com jornais de bairro

Na manhã desta terça-feira, 6, o candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, participou de um encontro com mais de 30 jornais de bairro da capital. Ele reforçou a importância desses veículos de comunicação como ferramenta de divulgação de informações locais e regionalizadas, e de proximidade com o leitor. Ratinho Junior também reforçou a importância de buscar fontes confiáveis de informação, para evitar as Fake News.

PROXIMIDADE

“Os jornais de bairro, por estarem mais próximos da vizinhança, transmitem a informação que realmente interessa ao bairro. Por isso é importante buscar sempre fontes confiáveis de informação para evitar de divulgar notícias falsas, o que hoje é crime”, destacou.

“NOSSOS PARCEIROS”

Os jornais de bairro, segundo Ratinho Junior, “vão ser nossos parceiros na divulgação do Paraná. A verba destinada para propaganda não vai servir para promover políticos, e sim, divulgar as belezas do Paraná. Quero, com isso, atrair turistas e transformar o nosso estado em polo turístico com desenvolvimento sustentável”, concluiu.

(Assessoria de Imprensa de Ratinho Junior)

DOS LEITORES:

BACILA, O GRANDE MESTRE

Prezado Aroldo,

Envio em anexo o informativo que obtive no Facebook. O projeto ‘Memória Histórica do Bamerindus’ de 1980 a 1993, chancelado pela elite do jornalismo no Paraná na época (destaco a sua importante participação), no que resultou no mais significativo e inteligente produto na mídia, para enaltecer os nossos ‘valores paranistas’ através de 300 depoimentos.

Tenho muito interesse em obter uma dessas entrevistas, em particular a do eminente professor e cientista, Dr. Metry Bacila. O seu neto e meu amigo, o acadêmico de medicina Matheus Bacila, está com a nobre missão de resgatar a memória de seu importante ascendente e solicitou o meu apoio. Ele informou que está há mais de um ano buscando estas informações, mas nada conseguiu junto do Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Conheço o publicitário e coordenador do projeto Sérgio Reis, ex-diretor da Umuarama Publicidade, a agência responsável pela divulgação dos produtos e serviços do banco. Peço o seu imprescindível apoio e a gentileza de informar (se possível), onde poderá estar disponível (em DVD), tão importante material a serviço da comunidade.

Por mais de uma vez busquei por seu intermédio e obtive respaldo, para outros assuntos que me encontrava com dificuldades na sua solução.

Desde já o meu muito obrigado.

LUIZ ROBERTO BARA ARAUJO, Curitiba

Personagens:

Morreu jornalista Naym Libos

Morreu na noite desta quarta-feira (1º) o jornalista e ex-vereador de Londrina Naym Libos, aos 79 anos. Bacharel em ciências contábeis e econômicas, foi vereador por duas legislaturas nas décadas de 1970 e 1980. Foi secretário municipal de Comunicação Social e chefe de Gabinete no município. Também exerceu cargo no Governo do Estado. A causa da morte não foi informada. O prefeito, Marcelo Belinati (PP), decretou luto oficial de três dias pela morte de Libos. O corpo deverá ser velado na Câmara Municipal nesta quarta (2).

POLÍTICO

Naym Libos disputou as eleições de 2016 pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN) buscando uma cadeira no legislativo. Ele recebeu 219 votos. O jornalista, que era natural de Ocaucu, interior de São Paulo, completaria 80 anos no sábado (4). Era o presidente do Clube dos Corintianos de Londrina e presidente da Boca Maldita da cidade. O enterro será às 17h desta quarta no cemitério São Pedro.

LUTO OFICIAL EM LONDRINA

A Prefeitura de Londrina decretou luto oficial de três dias pela morte de Naym Libos, falecido na noite de ontem, quarta-feira (1), aos 80 anos de idade. O Decreto nº 1128, assinado pelo prefeito Marcelo Belinati, será publicado no Jornal Oficial do Município.

Naym estava no hospital há semanas, após ter sofrido um infarto. O velório ocorre na Câmara Municipal até as 16h30, quando o cortejo parte rumo ao Cemitério São Pedro, que fica na rua Professor João Cândido, 1.114, onde o corpo será enterrado.

O jornalista atuou como assessor de comunicação e chefe de gabinete do ex-prefeito Antônio Belinati. Além disso, foi duas vezes vereador de Londrina pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), assumindo como suplente. Em 1973, tomou posse no lugar de Romeu Curi e na legislatura seguinte ocupou o posto de Fiori Luiz. Sua carreira política se estendeu até 2016, quando disputou o cargo mais uma vez, coligado ao Partido da Mobilização Nacional (PMN).

NOS TEMPOS DA UH

Os jornalistas que conhecem a história dos anos mais férteis da imprensa paranaense – dos 1960 a 80 do século 20 -, sabem a importância que Naym teve na vida jornalística do Estado. Ele foi parte daquela equipe de notáveis que passaram pelo diário Última Hora (UH), na sucursal de Curitiba. Escolheu (ou foi escolhido?) para uma área em que colocou toda sua capacidade de fazer amigos e influenciar pessoas: o colunismo social. Nela foi um sucesso, quase rivalizando com o insuperável Dino Almeida. Depois, ganhou dois parceiros no espaço da UH (edifício Asa, Rua Vol. da Pátria): Nelson Faria e Celina Luz, que também marcaram história com a coluna Luzes da Cidade.

Financiamento:

Paraná e Banco Mundial negociam nova operação de crédito

O Governo do Paraná avança nas negociações com o Banco Mundial (Bird) para acessar um novo crédito da instituição internacional. Nesta segunda-feira (06), os secretários estaduais do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, e do Planejamento e Coordenação Geral, Rodrigo Salvadori, estiveram em Brasília para discutir projetos que podem ser financiados pelo banco.

Entre as ações que o Estado pretende executar com recursos externos está o Governo Digital. A ideia é ampliar as funcionalidades do sistema, que já está operando e reúne informações de cerca de 200 serviços públicos prestados ao cidadão. O objetivo da plataforma é dar maior eficiência à máquina pública.

MULTISSETORIAL

O financiamento atual envolve a soma de US$ 350 milhões, sendo que 86% já foram desembolsados pelo Bird. Os recursos estão sendo aplicados em ações de educação, saúde materno-infantil e de urgência e emergência, combate à pobreza no campo, meio ambiente, prevenção de desastres naturais e modernização da gestão pública.

Participaram da reunião o diretor do Banco no Brasil, Martin Raiser, e o coordenador setorial para Economia, Governança e Desenvolvimento, Rafael Muñoz. A discussão foi acompanhada de Washington, via teleconferência, pelo especialista no Setor Público do Bird, Davide Zucchini, que recentemente recebeu a governadora Cida Borghetti nos Estados Unidos para tratar da nova operação de crédito.

Opinião de Valor

O que é TOC? Veja como reconhecer os sinais

Buscando diagnóstico e tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo

Por Javier Fiz Pérez (*)

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um tipo de transtorno de ansiedade que leva as pessoas a ter pensamentos, sentimentos, ideias, sensações (obsessões) e comportamentos repetitivos e indesejáveis (compulsões).

As pessoas com TOC costumam se comportar de certa forma para libertar-se de pensamentos obsessivos, mas isso só lhes traz alívio no curto prazo, uma vez que não realizar seus rituais obsessivos pode causar enorme ansiedade e sofrimento.

CAUSAS

A causa exata do TOC permanece desconhecida. Os antecedentes podem ser lesões na cabeça, infecções ou funcionamento anormal em algumas partes do cérebro. Os genes parecem desempenhar um papel forte.

Os pais e professores podem reconhecer os sintomas do TOC em crianças. A maioria das pessoas é diagnosticada aos 19 ou 20 anos, mas algumas não apresentam sintomas até atingir a idade de 30 anos.

SINTOMAS

Pessoas com TOC têm pensamentos, impulsos ou imagens mentais repetitivos que causam ansiedade. Estes são chamados de obsessões.

Alguns exemplos são:

Recorrentes pensamentos “proibidos” relacionados a sexo, religião ou dano a outros ou a si mesmos.

A necessidade de uma ordem constante e um medo excessivo da sujeira.

Comportamentos repetitivos em reação a seus pensamentos e obsessões: verificar suas ações repetidas vezes, organizar as coisas de certa maneira, lavar as mãos repetidamente para evitar uma infecção.

Dedicar pelo menos uma hora por dia a esses pensamentos ou comportamentos, o que cria problemas na vida diária.

Tiques, como piscar repetidamente, tiques faciais, encolher os ombros, sacudir a cabeça, limpar a garganta.

TESTES DE DIAGNÓSTICO

A maneira recomendada de identificar este tipo de desordem é entrevistando a pessoa e os membros da sua família para fazer um diagnóstico.

Também é recomendado fazer um exame físico para descartar causas físicas e uma avaliação psiquiátrica para descartar outros distúrbios mentais.

TRATAMENTO E TERAPIA

O TOC é tratado com uma combinação de medicamentos e terapia comportamental.

Os medicamentos utilizados incluem antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores do humor. A psicoterapia (terapia comportamental cognitiva ou TCC) provou ser efetiva para essa desordem.

Durante a terapia, a pessoa é repetidamente exposta a uma situação que desencadeia os pensamentos obsessivos, e ele ou ela gradualmente aprende a tolerar a ansiedade e resiste ao impulso de realizar o ato compulsivo.

A terapia também pode ser usada para reduzir o estresse e a ansiedade, e para resolver os conflitos internos.

PROGNÓSTICO E EXPECTATIVAS

O TOC é uma doença prolongada (crônica) com períodos de sintomas graves seguidos de períodos de melhora. É incomum ver um período completamente livre de sintomas. Por outro lado, a maioria das pessoas melhora com o tratamento.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM UM PROFISSIONAL MÉDICO

No campo da medicina, é sempre melhor agir o mais rápido possível. Se os problemas são físicos ou mentais, quanto mais cedo a anomalia for detectada, mais fácil será gerenciá-la durante toda a vida. Uma consulta com um profissional de saúde mental é muito recomendada antes que todos os sintomas interfiram na vida diária, no trabalho e nos relacionamentos.

(*) JAVIER FIZ PÉREZ, psicólogo, professor universitário em Madri; Portal Aleteia