Edson Luiz Campagnolo, presidente da FIEP, e que por meses foi dado como forte nome para ocupar a posição de vice na chapa de Ratinho Junior, não está vivendo um silêncio obsequioso. Parece estar se recuperando dos sucessivos encontros, reuniões, viagens e manifestações que fez com e pelo candidato do PSD/PSC.

Mas, se não manifesta preferências políticas, “especialmente porque reassumi a Federação das Indústrias”, também só não poupa de críticas pessoas envolvidas em velhos esquemas políticos e constantemente citadas em escândalos de corrupção. Diz que políticos como esses foram responsáveis pela sucessão de mentiras, boatos e intrigas que acabaram por retirá-lo da montagem da chapa de Ratinho Junior.

Campagnolo cutuca direto: “Pessoas com esse histórico e obra nada recomendáveis, jamais poderiam ter tido a acústica que tiveram na montagem da chapa de Ratinho Junior. Hoje posam como cidadãos de bem.

Tristes contrastes de uma política contra a qual sempre me insurgi. É a própria imagem da velha política que o Brasil quer exorcizar”.

Deixa no ar uma pergunta: “Não teria sido, porventura, essa minha desabrida posição que gerou tantas intrigas de que fui vítima, boa parte delas desmentida pelo próprio Ministério Público do Estado que jamais me investigou?”

SEM MÁGOAS

Edson Campagnolo garante que não é um homem de mágoas, até por sua formação espiritual evangélica, assegura.

No entanto, nesta segunda-feira, falando à coluna, recordou que já explicou “muito bem, como já foi publicado na Gazeta do Povo”, os episódios que envolveram a venda sua empresa a um grupo canadense, cancelada, depois da descoberta de golpes que o grupo dera em outras empresas brasileiras. Foi a partir daí, recordou, que se acentuaram boatos tentando comprometê-lo como empresário e homem público aspirante à vice de Ratinho Junior.

Se não cultiva mágoas, Campagnolo não deixa, no entanto, de lamentar o que ele classifica de “desrespeito”, por não mais ter sido procurado por Ratinho Junior, de quem chegou a ser “forte e irrestrito aliado”.

APENAS DECEPCIONADO

Campagnolo admite, por outro lado, não ter absorvido “a decepção” pela maneira como Ratinho Junior conduziu a questão de sua postulação a vice. Não aceita a desculpa de que o candidato a governador, assim como e seu staff imediato, desconhecesse a relação de documentos que ele, Campagnolo, lhes entregara em mãos no dia 6 de junho, sobre o “embroglio” causado pelo grupo empresarial canadense.

Cita que a documentação, uma alentada exposição de fatos, foi por ele entregue naquela data a Ratinho Junior e a Ortega.

Isso ocorreu, porque havia preocupação, disse Campagnolo, em preveni-los sobre o ocorrido, para evitar explorações eventuais (como depois ocorreram) sobre os fatos comerciais narrados.

Na avaliação de Campagnolo, a explicação dada pelo staff de Ratinho Junior e o candidato, no começo de agosto, de que desconheciam eventuais complicadores para a indicação do líder empresarial, não procede, “pois todos estavam sabidamente avisados dos problemas”.

Depois, lamenta, foi preterido na outra postulação, ao Senado, em 5 de agosto, quando Ratinho Junior assumiu compromisso com Alvaro Dias de apoiar apenas um candidato, o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos.

SEGUNDO TURNO

O presidente da FIEP acredita que o ideal é que se tenha no Paraná um segundo turno na corrida para o Governo. Acha que isso pode estar a caminho. Assim, avalia como “saudável” o crescimento “muito perceptível”, das candidaturas de Cida e João Arruda.

Se não trabalha para nenhum dos candidatos ao governo, Campagnolo faz questão de torcer para ampliação do debate político que um eventual segundo turno propiciaria.

Morre o filósofo espiritualista Trigueirinho

(Do Estado de Minas)

O domingo (16) foi de homenagens e despedida para seguidores e admiradores do filósofo espiritualista José Trigueirinho Netto, que foi velado e homenageado em Carmo da Cachoeira, na Região Sul de Minas Gerais, onde morreu de causas naturais, aos 87 anos, na noite de sábado (15). Nascido em São Paulo (SP) em 1931, Trigueirinho, como era conhecido, ganhou notoriedade a partir de orações, livros, palestras e organizações de inspiração social e voluntária fundadas por ele.

Trigueirinho deixou uma obra formada por 81 livros escritos em português, com diversos títulos traduzidos para o espanhol, inglês, francês e alemão. Sua vida também foi marcada por mais de 2 mil conferências ao vivo no Brasil, na Argentina e no Uruguai.

FILOSOFIA ECUMÊNICA

“A filosofia dele abarcava a espiritualidade de forma muito ecumênica e universal. Isso possibilitou que muitos seres encontrassem no seu pensamento um caminho para renovação. Ele foi, mais do que tudo, um exemplo de vida e amor incondicional à humanidade e aos seres da natureza”, disse frei Benedetto, porta-voz da Fraternidade – Federação Humanitária Internacional, cofundada por Trigueirinho. Em comunicado, a entidade classificou o filósofo como “incansável trabalhador da paz e da difusão de ensinamento espiritual”.

Atualmente, a Federação Humanitária Internacional promove atividades na Nicarágua, Venezuela e em países do Oriente Médio, em locais em conflitos político-sociais e crises humanitárias. “Tudo que foi construído se manifesta por duas campanhas: a Campanha pela Paz e a Campanha Semeando Amor pela Humanidade. Temos, na divisa entre a Venezuela e Colômbia, uma base instalada em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) para acolhimento dos refugiados”, disse frei Benedetto.

ORDEM DA GRAÇA

A Comunidade Figueira, fundada pelo filósofo, foi a sede das celebrações desse domingo. A programação promoveu uma série de homenagens, com cânticos e procissão dos sacerdotes da Ordem Graça Misericórdia, entidade da qual ele também foi cofundador. As cinzas de Trigueirinho foram depositadas em um altar, que permaneceu aberto durante todo o domingo para que seguidores prestassem uma última homenagem. Uma vigília em silêncio também aconteceu em Carmo da Cachoeira.

Prefeitura pode pagar aulas de defesa para mulheres

O vereador Professor Marlon (PROS) apresenta requerimento, solicitando à Prefeitura de Fazenda Rio Grande, que promova aulas de defesa pessoal para mulheres do município.

Marlon justifica o pedido, alegando que os casos de violência são constantes na cidade e é preciso que a Prefeitura ofereça de forma gratuita respaldo nessa área.

“A prefeitura pode oferecer aulas de defesa pessoal às mulheres vítima de violência doméstica e sexual e também de forma preventiva. Isso já acontece em muitas cidades brasileiras”, diz o vereador.

A sugestão do vereador pode facilmente ser replicada pelas prefeituras Brasil afora, pois no país se registram 600 atos de violência contra mulheres, todos os dias.

Semana começa com dólar em alta

Dólar comercial opera com alta de 0,4% ante o real, cotado a R$ 4,184.

Na manhã desta segunda, a moeda americana chegou a atingir os R$ 4,203.

Na Bolsa, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, opera em queda de 0,21%, aos 75.217 pontos. O que motiva a manutenção da divisa dos EUA em patamares tão elevados é uma combinação de fatores internos e externos. No que diz respeito ao cenário local, a indefinição do quadro eleitoral e o crescimento de candidatos que não são alinhados com as reformas econômicas defendidas pelo mercado financeiro deixam os investidores receosos.

(O GLOBO)

Um visitante frequente no Hospital Vita

Observadores da política e do cotidiano curitibanos têm anotado, não sem preocupações, as frequentes visitas que o prefeito Rafael Waldomiro Greca de Macedo tem feito ao Hospital Vita Batel, que fica ao lado do apartamento dele.

Muitas das entradas e Rafael Waldomiro são de madrugada.

Fontes daquela casa chegam a garantir que “sua excelência tem apartamento reservado no hospital, permanentemente”.

Justiça se faça ao alcaide: ele cumpre agenda intensa, vai além, com frequência, do protocolar em visitas, inaugurações e atendimentos. O que pode estar comprometendo uma saúde sabidamente frágil.

A delação provável de Deonilson Roldo

Quem conheceu bem as engrenagens do governo de Beto Richa, e conhece melhor ainda a estrutura psicológica de Deonilson Roldo – o ex-jornalista que se tornou o homem tão poderoso quanto o ex-governador no comando do Estado – acha que “ele não escapará do Sérgio Moro”. E de, em consequência, fazer uma delação premiada.

Indicativos não faltariam para uma delação premiada. Tais como as consistentes provas que o rígido juiz federal dispõe para colocar seu olhar de lupa em Deonilson.

NOVA ODEBRECHT

Tanto quanto muitos atos concretos que teriam incriminado Deonilson ao longo dos anos, o ex-poderoso do Palácio Iguaçu tem ainda a pesar contra si outro fator: “Trata-se de uma personalidade fraca, não suporta pressões. Acostumado que foi a transformar em realidade seus sonhos na vida pública, e agora se encontra sozinho, segurando o pinel”, observa um ex-secretário de Estado de Beto.

Caso se consume a delação premiada de Deonilson, como vem sendo prevista por fontes diversas, ela será “tão bombástica quanto a de Odebrecht”, arrisca um juiz aposentado. Guardadas as proporções, é claro.

Quatro paranaenses nas últimas posições do ranking dos deputados

Levantamento exclusivo realizado pela ONG Ranking dos Políticos, que atua na fiscalização da gestão dos parlamentares federais, aponta que os deputados federais e senadores do Paraná faltaram 1.102 vezes nas sessões do Congresso entre 2015 e 2018. Das faltas, 692 delas não foram justificadas até o momento. O mais ausente foi o deputado federal Hidekazu Takayama (PSC), que faltou 115 vezes. Por outro lado, Rubens Bueno (PPS) não faltou em nenhuma sessão.

INDENIZATÓRIAS

O Ranking dos Políticos também mostra que os congressistas paranaenses gastaram R$ 42.438.429,43 entre cotas e verbas indenizatórias até o presente momento do mandato. Somente com combustível e lubrificantes, os deputados e senadores do Paraná gastaram R$ 3.925.905,17. Ao todo, os parlamentares brasileiros nas duas casas gastaram cerca de R$ 60 milhões com esse tipo de despesa no período.

OITO ENTRE OS 100

Já no âmbito geral – de acordo com as avaliações do Ranking dos Políticos – a bancada paranaense conta com oito entre os 100 melhores parlamentares do Brasil. São eles Rubens Bueno (PPS), Sandro Alex (PSD), Luiz Nishimori (PR), Leandre Dal Ponte (PV), Luis Carlos Hauly (PSDB), Diego Garcia (Podemos), Sérgio Souza (MDB) e Alex Canziani (PTB). Figuram nas últimas posições no estado, e também no ranking geral dos parlamentares brasileiros, os deputados Osmar Bertoldi (DEM), Zeca Dirceu (PT), Enio Verri (PT) e Nelson Meurer (PP).

SOBRE O RANKING

Ranking dos Políticos atua na classificação e compliance do setor público por meio de ferramentas tecnológicas compiladas pelo Portal da Transparência e informações públicas de parlamentares brasileiros. Os critérios utilizados pelo Ranking são absolutamente técnicos, levando em conta fatores como assiduidade, gastos da cota parlamentar, processos judiciais e atuação legislativa. Todas as informações publicadas no Ranking são públicas, disponíveis nos sites oficiais do Senado e da Câmara dos Deputados e dos Tribunais de Justiça.

CANDIDATURAS (1)

Cida Borghetti recusa Beto Richa em sua chapa

A governadora Cida Borghetti (PP) disse nesta segunda-feira, 17, em entrevista coletiva à imprensa, em Toledo: não quer mais Beto Richa (PSDB) em sua chapa. Afirmou que está pedindo aos partidos aliados que a candidatura de Beto seja retirada.

“Estou solicitando aos partidos da coligação a retirada da indicação de Beto Richa ao Senado para que ele possa se dedicar a sua defesa”, disse a governadora.

INSUSTENTÁVEL

Para Cida, a situação de Beto Richa ficou insustentável, depois da prisão.

E registrou em alto e bom som: “Não aceito, não admito, não compactuo com nenhum ato de desvio de conduta. Quando assumi o Governo do Estado um dos meus primeiros atos foi a criação da Divisão de Combate à Corrupção”.

Padre Marcelo Rossi não apoia Jair Bolsonaro

É falsa a informação de que o padre Marcelo Rossi apoia o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Um áudio atribuído ao religioso que circula no WhatsApp e no YouTube diz que o candidato do PSL é “pró-família, pró-Deus e pró-valores”. “E quando vejo quem são os inimigos do Bolsonaro, eu falo ‘eu to escolhendo o cara certo para votar'”, diz o homem em trecho final do áudio. O padre Marcelo Rossi negou que a voz na gravação seja dele.

No WhatsApp, uma corrente com o áudio é compartilhada seguida de um texto que chama Marcelo Rossi de porta-voz da igreja.

APLAUSOS

O Comprova localizou versões do áudio que variam de 9 a 18 minutos — é possível ouvir aplausos em determinados momentos. A informação falsa da peça está no texto que acompanha o áudio, atribuindo o discurso a Marcelo Rossi. Em nenhum momento do áudio viral o dono da voz, também vítima da informação falsa, diz seu nome.

NO YOUTUBE

Na sexta-feira, 14 de setembro, o áudio foi publicado no canal de Bolsonaro no YouTube sendo atribuído a Marcelo Rossi. No Twitter, Carlos, um dos filhos do presidenciável, compartilhou o vídeo. “Padre Marcelo Rossi faz uma interessante reflexão da atual conjuntura política e social do Brasil e expõe porque Bolsonaro é importante neste cenário”, escreveu Carlos.

TUÍTE APAGADO

Após ser alertado por seguidores que disseram não se tratar nem da posição de Marcelo Rossi nem da voz do religioso, Carlos apagou o tuíte. O vídeo também foi apagado da página do YouTube de seu pai.

PADRE PEDE AJUDA

Nas suas redes sociais, Marcelo Rossi pediu ajuda aos seus seguidores para encontrar o responsável por criar o boato. “Um áudio que está viralizando no WhatsApp, e eu nem tenho WhatsApp, com a minha voz falando sobre política, falando absurdos. Além de ser uma notícia mentirosa, eu jamais me meto em política, vocês me conhecem”, disse o sacerdote.

“Além do que não é a minha voz. Infelizmente foi viralizado. Eu não me meto em política. A minha função é orar pelo Brasil”, completa.

‘APÓSTOLO’ RINA

Em comentários nas redes sociais, internautas afirmaram que o autor da voz é Rinaldo Seixas Pereira, o Apóstolo Rina, da igreja Bola de Neve, que não faz imitações de Marcelo Rossi e que seria tão vítima do boato falso quanto Marcelo Rossi. O Comprova tentou contato com Rina pelo telefone da igreja, sem sucesso. Até a publicação deste texto, Rina também não tinha respondido às solicitações feitas por e-mail pelo Comprova.

O site Aos Fatos também fez a verificação deste boato.

(O ESTADO DE SÃO PAULO)

Filha de Eduardo Cunha busca voto em igrejas evangélicas

Bíblia na mão e vestido azul com comprimento pouco abaixo do joelho, a publicitária Danielle Cunha (MDB) entra no templo em Cordovil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para o Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus do bairro, realizado no último domingo. Filha mais velha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB), Danielle tenta herdar o espólio político do pai para sucedê-lo como deputada federal agora que ele está atrás das grades, preso pela Operação Lava Jato desde outubro de 2016.

GRANDE CORRIDA

Para isso, iniciou uma empreitada religiosa ainda na pré-campanha, com visitas a igrejas evangélicas. Rotina que se asseverou com o período eleitoral. Somente nos primeiros dez dias de setembro, foram ao menos sete idas a templos ou encontros com pastores.

NA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Aos 31 anos e candidata de primeira viagem, Danielle já visitou igrejas em São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e Cosmos, na Zona Oeste. A maioria delas é da Assembleia de Deus, vertente evangélica para a qual o pai já havia migrado na última eleição.

A MAIS INFLUENTE

Maior e mais influente, a Assembleia de Deus reúne cerca de 13 milhões de seguidores, segundo o IBGE, o que a faz a maior igreja evangélica do país. A Sara Nossa Terra, a qual o ex-presidente da Câmara era vinculado antes, tem pouco mais de 1 milhão de fiéis.

Leia mais: https://epoca.globo.com/filha-de-eduardo-cunha-tenta-herdar-espolio-do-pai-busca-votos-em-igrejas-evangelicas-23069117#ixzz5R741xhi3.

AÇÕES DE GOVERNO

Desenvolver as vocações regionais é um compromisso, diz Cida

A governadora Cida Borghetti afirmou, nesta segunda-feira (17), que estimulará as potencialidades de cada região para desenvolver as 399 cidades do Paraná e assim garantir mais oportunidades de emprego e renda aos paranaenses.

“Desenvolver as vocações regionais é compromisso de Estado. A partir de planejamento, vamos abranger todas as cadeias da produção para elevar a renda média do paranaense e agregar valor aos produtos do Paraná”, disse Cida.

“Somente quem planeja a médio e longo prazo é capaz de tomar decisões estratégicas”, completou.

REIVINDICAÇÕES

Cida recebeu, na Associação Comercial e Empresaria de Toledo (ACIT), uma carta com reivindicações do setor e ressaltou as ações já em andamento no Governo do Estado para garantir o desenvolvimento regional como a desapropriação da área para a construção do Aeroporto Regional do Oeste, o novo traçado ferroviário (de Dourados , no Mato Grosso do Sul à Paranaguá) com ramais modais de Cascavel a Foz do Iguaçu e do Porto de Paranaguá ao Porto de Pontal do Sul, e os estudos para o novo modelo de concessão de pedágios no Paraná.

“Em três meses resolvi um problema que se arrastava há 20 anos, quando assinei o decreto de Utilidade Pública para desapropriação do terreno onde será construído o novo Aeroporto Regional do Oeste. O dinheiro já está na conta dos municípios e a obra é uma realidade no Paraná”, afirmou Cida.

CANDIDATURAS (2)

“João é a nova política para um novo tempo”, diz Requião

Em vídeo gravado para as inserções de televisão, o senador Roberto Requião (MDB) reforça que João Arruda é seu candidato a governador, por representar a nova política, sem compromisso com modelos do passado.

“O João não é apenas uma cara nova na política. Ele é a cara da nova política, da política limpa e compromissada com as pessoas. João é a nova política para um novo tempo”, afirma o senador no vídeo, que mostra cenas de João Arruda e Requião conversando com eleitores de diversas cidades do Paraná.

CANDIDATURAS (3)

Vamos reforçar a segurança nas cidades paranaenses que fazem fronteira com outros países, afirma Ratinho Junior

Com o uso de tecnologia e parceria com órgãos de segurança, o candidato pretende criar uma barreira contra a entrada de produtos ilícitos no país

Em encontro regional com lideranças de Guaíra, cidade paranaense que faz fronteira com o Paraguai, na noite de domingo, 16, Ratinho Junior explicou como pretende reforçar a segurança em todos os municípios paranaenses que estão na divisa com outros países, evitando a entrada de armas, drogas e contrabando no Brasil e também o roubo de cargas. “Para inibir a ação de quadrilhas especializadas neste tipo de crime, a nossa polícia vai trabalhar em parceria com outros órgãos de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal. Vamos desenvolver barreiras eletrônicas para atuação corretiva, ostensiva e assertiva, para apoio do planejamento de ações integradas de prevenção, visando identificar veículos furtados ou roubados, bem como os envolvidos em ações criminosas”, afirmou o candidato ao Governo do Estado.

Outros projetos para a região de Guaíra também foram citados por Ratinho Junior. Um deles o de uma ferrovia, que ligaria Dourados, no Mato Grosso do Sul a Pontal do Paraná, passando pelo município do oeste paranaense. O outro é o de realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira para concessão de um terminal hidrorodoferroviário em Guaíra, para atrair cargas do Centro Oeste e Paraguai. “Precisamos expandir os modais da malha logística estadual, com o objetivo de reduzir custos operacionais do transporte e facilitar o escoamento da produção, para que o Estado ganhe competitividade”, declarou o candidato.