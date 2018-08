Depois de quase ser o vice na chapa ao governo do Estado na chapa do deputado Ratinho Jr. (PSD), o presidente licenciado da Fiep, Edson Campagnolo, deixou a campanha do deputado, não saiu candidato a nenhum cargo, vai reassumir o comando da Fiep e aparece agora posando em fotos com o candidato do MDB a governador, João Arruda. Já tinha aparecido ao lado de Cida Borghetti (PSD). Campagnolo divulgou um comunicado à imprensa. Em determinado trecho da nota, ele explica porque deixou de ser candidato: “Na curta caminhada desde que apresentei meu nome, pude sentir a mão pesada da velha política. Materiais apócrifos e notícias falsas, com o vazamento de documentos internos de uma disputa comercial, circularam no meio político numa clara tentativa de desqualificar aqueles que querem mudar a forma como a gestão pública é conduzida”.