A Câmara Municipal de Curitiba encerra os trabalhos deste ano na próxima sexta-feira, com retorno previsto para fevereiro de 2019. Mas antes de saírem de férias, os vereadores vão escolher o novo presidente da casa, em substituição a Serginho do Posto (PSDB), que não pode mais se reeleger. Por enquanto, cinco vereadores são apontados como possíveis candidatos: Sabino Picolo (DEM), Tico Kuzma (PROS), Bruno Pessuti (PSD), Dr. Wolmir (PSC) e Hélio Wirbiski (PPS), mas até sexta-feira, com as composições acontecendo, este número será reduzido. Outro tema importante da semana: a votação do Orçamento de Curitiba para 2019, que fica em torno de R$ 9 bilhões.