O deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) foi condenado, em maio deste ano pelo STF, a 13 anos de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi o primeiro deputado condenado pela Operação Lava Jato. O parlamentar é acusado de ter recebido propina de R$ 29 milhões no esquema de corrupção da Petrobras. Agora a Câmara dos Deputados instaurou processo disciplinar para discutir a cassação do mandato do deputado, pedida pelo PSol e pela Rede. O processo começa às vésperas do recesso parlamentar do meio de ano, o que deve atrasar a análise do processo. Se até o fim do ano não houver uma decisão, o processo é arquivado por causa do fim da legislatura.