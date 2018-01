Calvin Klein no Time’s Up

Os vestidos pretos das atrizes Sarah Paulson e Millie Bobby Brown, eleitos para a festa do Globo de Ouro, foram assinados por Raf Simons, diretor criativo da Calvin Klein.

Sarah Paulson, do elenco de The Post, entre os nomeados para Melhor filme (Drama), encomendou um vestido com corpete acinturado e com saia de seda.

A atriz mirim Millie Bobby Brown, que estrelou em Stranger Things e nomeada para Melhor Série de Televisão (Drama), optou por um vestido de cetim duquesa preto e também feito sob encomenda.

A cor preta foi eleita para marcar a causa em defesa das vítimas de agressão sexual, assédio e desigualdade no ambiente de trabalho. Para além do tapete vermelho, a Calvin Klein Inc. realiza doação financeira de apoio ao Fundo de Defesa Legal do Times’s Up, que já tinha alcançado 16 milhões de dólares na noite desse domingo, conforme anunciado na cerimônia do Globo de Ouro.

Para saber mais sobre o movimernto ou para fazer uma doação, visite: www.timesupnow.com e siga #TIMESUP.