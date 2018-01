Cerca de 280 crianças da comunidade Dom Bosco, no bairro curitibano do Parolin, entraram no novo ano com sapatos nos pés. Foi graças à organização não-governamental Samaritan’s Feet Brasil em parceria com a Merkator Feira e Eventos, dentro do programa Calçados Podem Salvar Vidas.

“Já realizamos outras doações que fizeram a diferença para muitas crianças”, lembra o diretor da Samaritan’s Feet, Wesley Oliveira. “Ficamos gratificados quando encontramos um programa que tinha a nossa visão e o olhar para causas especiais”, disse Frederico Pletsch, diretor da Merkator.

O projeto reúne as forças das indústrias calçadistas em busca de doações de calçados. “Conhecemos a história do fundador da ONG, Emmanuel Manny Ohonme, que contou como um calçado mudou a sua vida. Assim, tomamos consciência como uma simples ação pode mudar a vida de um ser humano”, afirma Pletsch. Ainda neste mês de janeiro, a Merkator divulgará calendário das ações de 2018.