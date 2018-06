Cai o número de ações trabalhistas

A Reforma Trabalhista completou seis meses. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou que houve uma redução a 40% na quantidade de ações trabalhistas em relação ao mesmo período do ano anterior, entre dezembro e maio. A Lei 13.467, que alterou pontos da CLT entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado. Considerando o acumulado entre dezembro, primeiro mês completo sob a vigência das novas regras, e maio de deste ano, foram abertos 766.387 novos processos trabalhistas. No período equivalente anterior foram 1,3 milhão de ações. A nova lei determina, entre outras coisas, que, se o trabalhador perder a ação, ele terá de pagar os honorários dos advogados da empresa processada.