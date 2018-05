Café das Nações homenageia três países

A 35ª edição da segunda fase do Café das Nações, um evento promovido pelo Diário Indústria&Comércio, em parceria com o Corpo Consular, foi realizada na última segunda-feira, na Associação Comercial do Paraná. A iniciativa comemora as datas nacionais de países que têm representação diplomática no Paraná. Os países homenageados foram Argentina (25 de maio), Paraguai (15/05) e Polônia (23/05).

O diretor presidente do Diário Indústria&Comércio, Odone Fortes Martins, abriu a cerimônia e falando aos presentes destacou que o jornal promove, no próximo dia 28 de maio, a entrega da premiação aos Melhores do Ano 2017/2018, no Museu Oscar Niemeyer, quando 200 empresas e personalidades paranaenses serão homenageadas por suas atuações em 20 segmentos diversos. Martins também destacou que a partir do mês de junho, o Diário Indústria&Comércio vai iniciar uma campanha, junto com Associação Paranaense de Imprensa (API), através de uma série de reportagens para tentar tornar o Paraná o quarto PIB (Produto Interno Bruto) do país, consolidando a recuperação econômica do estado e firmando o nome do Paraná como uma economia sólida e próspera. “Vamos enaltecer o lado positivo dos investimentos que governo e empresas fazem para movimentar a economia paranaense”, destacou o diretor.

Os cônsules dos países homenageados fizeram uso da palavra e fizeram breves relatos sobre suas respectivas nações. Falaram pela ordem: o cônsul da Polônia, Marek Makowski; o cônsul do Paraguai, Salvador Meden Palaez e o cônsul da Argentina, Pedro Marotta.