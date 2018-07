O 36º Café das Nações, uma promoção do Diário Indústria&Comércio e do Corpo Consular do Paraná, foi realizado no último dia 18 de julho, no Hotel Quality, na Alameda Dom Pedro II, 740, em Curitiba. Nesta reunião dos cônsules e convidados foram homenageadas dez nações que tiveram suas datas nacionais comemoradas nos meses de junho e julho. Os países homenageados neste encontro foram: Bélgica, Colômbia, Croácia, Filipinas, França, Grã-Bretanha, Itália, Peru, Portugal e Rússia. Nesta edição do Café das Nações, o ministro Paulo Roberto Palm, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Paraná, anunciou sua transferência para uma missão diplomática na Eslovênia, deixando de atuar no Paraná.

O Café das Nações é uma iniciativa do Diário Indústria&Comércio promovida desde os anos 1990, sempre em parceria com o Corpo Consular do Paraná. O objetivo é demonstrar respeito e amizade pelas nações que têm representações diplomáticas no Paraná e no Brasil. O presidente do Corpo Consular e cônsul da Albânia e da República Dominicana, Thomas Augusto Amaral Neves, saudou as nações homenageadas neste evento. O diretor-presidente do Diário Indústria&Comércio, Odone Fortes Martins, destacou os dez países que comemoraram duas datas nacionais nos meses de junho e julho e também destacou a campanha do I&C para tornar o Paraná como o estado com o quarto maior PIB (Produto Interno Bruto) do país, de forma consolidada. “Queremos que os cônsules nos tragam informações de empresas de seus países investindo no Paraná e ajudando o estado a se consolidar como o quarto PIB do Brasil”, disse ele.

As nações homenageadas estiveram presentes com os seguintes representantes: Portugal (vice-cônsul Rogério Santos Vieira); Filipinas (cônsul Kiyoshi Ishitani); Rússia (cônsul Acef Said); Croácia (adido consular Fabrício Macedo); Grã-Bretanha (cônsul Adam Paul Petterson); Colômbia (assessora do consulado Rocio Ramirez Fandino); Peru (cônsul Luiz Henrique Sossella Costa Lima), Bélgica (cônsul João Casillo) e França (presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, Alain Tissier. A Itália não enviou representantes. Cada um fez um breve relato das datas nacionais de seus países e falou um pouco sobre a nação que representa. Após a entrega, os convidados participaram de um lanche de alta qualidade servido pelo Hotel Quality.