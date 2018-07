Uma cadela que foi devolvida quatro vezes assumiu a função de cão de resgate – e se tornou uma verdadeira heroína.

Ruby, uma mistura de Border Collie com Australian sheperd, sempre teve muita energia. Por isso mesmo, era considerada uma cachorra de personalidade difícil, já que precisava de muita atividade para “se acalmar”.

Assim, ainda filhote, ela foi entregue para a Rhode Island Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RISPCA), associação que cuida de animais abandonados nos Estados Unidos. Por ser pequena e muito bonita, ela foi adotada rapidamente – e devolvida. Quatro vezes, no total.

Aos oito meses de vida, a cachorrinha não parecia ter um futuro brilhante. O diretor do abrigo chegou a cogitar a eutanásia, já que ela poderia nunca ser adotada. Mas o policial Joseph Warzycha, agente especial que trabalha com RISPCA, teve uma ideia.

“Eu passei muito tempo com Ruby e percebi que ela era inteligente, ágil e demonstrava uma grande vontade em brincar, qualidades que eram desejáveis em um cão de busca e resgate”, disse ao site MNN.