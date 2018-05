Cabeleireiros fazem mutirão com desabrigados de edifício que ruiu em São Paulo

Seis amigos cabeleireiros se uniram para um mutirão de corte de cabelo das crianças e dos adultos desabrigados pelo desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida que ocupam a frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paiçandu. Eles chegaram por volta das 9h desta segunda-feira, 7. Em uma hora, foram cortados os cabelos de pelo menos 20 crianças.

Sorridente, o pequeno Isaac dos Santos, de três anos, deixou a cadeira com o cabelo brilhoso, lavado e repartido para o lado esquerdo. A mãe, a ajudante de cozinha desempregada Crispiniana Fernanda Santos, 30, usava os dedos para pentear os fios do filho. “Ficou bom, né? Está lindo demais”, disse.

Moradores da zona leste e do ABC paulista, os seis cabeleireiros são amigos que se conheceram na Igreja evangélica. Nesta manhã, eles levaram cadeiras, capas protetoras, lâminas, pentes e escovas, além de cremes e gel. As crianças foram as primeiras a ter os cabelos cortados, em seguida foi a vez dos adultos. Quem quer um corte, senta nas cadeiras, dispostas em círculo no meio da ocupação isolada por grades.

O cabeleireiro Thiago Teixeira, de 32 anos, trabalha em Aricanduva, na zona leste. Ele explica que a ideia surgiu em uma conversa informal entre os amigos. “Estávamos comentando sobre o acidente este fim de semana e alguém disse: ‘Poxa, a gente podia ir lá cortar o cabelo deles, né?’. Juntamos as ideias e viemos. Vimos que essas crianças estavam passando por necessidade e decidimos ajudar”, conta Teixeira.

Ele diz que a ajuda nasce de um sentimento de gratidão. “Já fomos todos ajudados por alguém um dia. No meu caso, foi o pastor que me ajudou. No caso dos outros amigos aqui, também teve a família que ajudou. A gente não pode só receber, né? Tem que ajudar. É a vez de dar a ajuda que a gente recebeu um dia”.