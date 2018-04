C. FED – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pede apoio aos deputados para a realização do Censo Demográfico de 2020

Em seminário na Câmara, presidente do instituto justificou a importância do levantamento para a tomada de decisões sobre distribuição de impostos

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Roberto Olinto, pediu apoio aos deputados para a realização do Censo Demográfico de 2020, que deve ter um custo total de R$ 3 bilhões. Com o teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95, apesar das muitas demandas para os orçamentos, as despesas só podem crescer de acordo com a inflação.

Em seminário na Câmara sobre os censos do IBGE, Olinto explicou que esse tipo de levantamento é importante, por exemplo, para as discussões relativas à distribuição de impostos federais entre estados e municípios. Isso porque a divisão depende do tamanho da população.