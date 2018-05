C. FED – Conselho de Comunicação discute violência contra jornalistas

A violência contra jornalistas será tema de audiência pública que o Conselho de Comunicação Social (CCS) promove na segunda-feira (7). As agressões a jornalistas registradas nos últimos meses durante cobertura de protestos políticos em São Paulo, Brasília e Curitiba têm gerado reações de entidades representativas dos jornalistas.

A audiência contará com a participação do coordenador de Comunicação e Informação da representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, Adauto Soares; do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Paulo Tonet Camargo; e do presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão (Fenaert), Gulíver Augusto Leão.

Também foram convidados o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), Márcio Novaes; a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Maria José Braga; o secretário jurídico adjunto da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão (Fitert), Josemar Pinheiro; e a diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux.

Horal e local

A audiência terá início às 9 horas, no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado Federal. O evento será interativo e poderá ser acompanhado pelo portal e-Cidadania.

Fonte: www2.camara.leg.br