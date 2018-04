C. FED – Comissão externa que acompanha investigação do assassinato de Marielle ouve defensores no Rio

A comissão externa que acompanha as investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes reúne-se nesta manhã com representantes da Defensoria Pública Federal, entidades de direitos humanos do Rio de Janeiro e movimentos sociais que acompanham o caso.

A comissão foi proposta pelos deputados Jean Wyllys (Psol-RJ), Erika Kokay (PT-DF), Luiza Erundina (Psol-SP) e Wadih Damous (PT-RJ) e criada pelo presidente da Câmara durante sessão solene em homenagem a Marielle no mês passado.

Quatro dias antes do crime, Marielle, que foi a quinta vereadora mais votada no estado em 2016, fez denúncias contra o Batalhão de Irajá (41º BPM) em seu perfil nas redes sociais dizendo que a unidade estava “aterrorizando e violentando moradores de Acari”, comunidade na zona norte do Rio de Janeiro.

A audiência será realizada a partir das 10h30 na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Rio de Janeiro.