C. FED – Comissão externa continua a acompanhar situação dos hospitais do Rio de Janeiro

A Comissão Externa que analisa a situação das emergências dos hospitais federais do Rio de Janeiro continua seus trabalhos neste ano. Criado em agosto do ano passado, o colegiado visitou hospitais do estado que estão com o atendimento emergencial suspenso ou sucateado por falta de pessoal.

A comissão concluiu após as visitas que a falta de investimentos está afetando diretamente a população que precisa do atendimento no SUS.

A coordenadora da comissão, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), destacou algumas ações do grupo que já surtiram efeito, como a ação na Justiça Federal para a contratação de profissionais em todos os hospitais federais.

“Nós ganhamos a ação judicial e o ministério sequer pode recorrer e, inclusive, já anunciou a contratação de 2 mil profissionais imediatamente. Nós esperamos que ele contrate todo o deficit que está explicitado na ação”, informou a deputada.

Feghali afirmou que o próximo passo da comissão é se empenhar para que os hospitais federais trabalhem em rede com os hospitais estaduais, melhorando o atendimento à população.

Segundo a deputada, a comissão deve apresentar ainda dois projetos de lei: o primeiro criando critérios para gestores de unidades hospitalares para que o cargo não seja apenas de natureza política; e o segundo estabelecendo o controle externo da população sobre as unidades assistenciais.