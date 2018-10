As obras de arte da Câmara dos Deputados passam por processos periódicos de conservação e restauração preventiva. O acervo da Casa pode ser comparado ao de um museu: são cerca de mil peças que começaram a ser incorporadas ao patrimônio nos tempos da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, em 1823.

O painel “Candangos”, de Di Cavalcanti (1960), no Salão Verde, é para Marcelo Sá de Sousa, museólogo do Centro Cultural da Câmara, a principal obra da Casa. “O painel ‘Candangos’ é uma homenagem aos trabalhadores que fizeram a capital”, explicou.

No momento, a obra passa por um processo de conservação preventiva. A equipe de restauradores da Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais, do Centro de Documentação e Informação da Câmara, está fazendo a higienização completa da obra para retirar a sujeira acumulada com o passar dos anos.

A restauradora Gil Chaves explica que esse trabalho periódico para remover a sujidade superficial evita danos futuros. “Estamos fazendo uma limpeza a gel que é específica para quadros modernos. O gel vai removendo a sujidade por capilaridade”, relatou.

A obra “Candangos”, de Di Cavalcanti, mede três metros de altura por nove metros de comprimento e a limpeza é realizada centímetro por centímetro. O processo de higienização periódica das obras é delicado, pois qualquer erro durante o procedimento pode resultar na remoção do material original.

Outra obra do acervo que também está passando por um processo de higienização para remoção da sujeira acumulada é o painel em azulejos “Ventania”, de Athos Bulcão (1971), localizado no Salão Verde. Azulejos trincados ou com perdas de suporte serão restaurados.

Palácio-museu

A importância do acervo da Câmara, segundo o especialista, é registrar a história do Parlamento e da produção cultural brasileira. “Nossa concepção é a de palácio-museu, ou seja, a de que o próprio palácio e seus bens integrados, como as obras de arte que aqui estão, constituem um acervo que pode ser visitado”, acrescentou.

Mais de cem mil fazem a visitação guiada da Câmara dos Deputados anualmente e podem conferir parte do acervo. O Programa de Visitação Institucional do Congresso Nacional recebeu neste ano os Prêmios de “Melhor atração de Brasília” e “Escolha dos Especialistas – 2018 Experts Choice Award” -, concedidos pelo site de turismo Trip Expert. A seleção é feita com base em mais de 1 milhão de avaliações publicadas em 85 revistas, jornais e guias de viagem.

Profissionais dos guias Michelin, Lovely Planet, Frommer’s e Fodor’s elogiaram o roteiro da visita ao Palácio do Congresso, com destaque para a arquitetura de Oscar Niemeyer e o acervo artístico que inclui também obras de Marianne Peretti e Alfredo Ceschiatti, além de Di Cavalcanti e Athos Bulcão.