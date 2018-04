C. FED – Câmara aprova título de capital do alimento para o município de Marília

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 2229/11, do deputado Paulo Freire (PR-SP), que confere ao município de Marília, no estado de São Paulo, o título de “Capital Nacional do Alimento”. A proposta segue agora para o Senado.

O relator na CCJ, deputado Marcos Rogério (DEM-RO), recomendou a aprovação da matéria e fez apenas uma pequena correção de texto.

O autor do projeto lembrou que, desde o início de sua história, a cidade de Marília mostrou “vocação incontestável” para a produção de alimentos, com a presença de empresas de grande expressão no mercado brasileiro e no exterior.

Já Paulo Freire ressalta que todos os estados brasileiros recebem produtos fabricados em Marília, onde estão instaladas mil indústrias do segmento alimentício. O setor é responsável por 27,5 mil empregos no município.

A base do desenvolvimento da cidade foi a cultura do café. Atualmente, Marília produz mais de 32 mil toneladas de alimentos por mês. Os produtos fabricados no município são exportados para cinco continentes.

“A concessão do título de Capital Nacional do Alimento é, portanto, uma justa homenagem não só ao povo mariliense, mas a todos que acreditaram na pujança do setor alimentício local, que contribui sobremaneira para o crescimento estadual e nacional”, ressaltou Paulo Freire.

Fonte: www2.camara.leg.br