Bureau Veritas oferece novos treinamentos para gestão de negócios e melhoria do desempenho

O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), traz dois novos cursos para a grade de treinamentos, visando a capacitação de profissionais de Negócios, que atuam em cargos de liderança, coordenação, gestão e produção. Ferramentas para Gestão de Compliance e Seis Sigma fortalecem a governança corporativa e garantem a qualidade máxima nos processos das companhias.

“Os novos cursos dão subsídio para que as empresas implantem mecanismos que as protejam nas relações de negócios, evitem riscos reputacionais e auxiliem ainda na melhoria de processos. São capacitações que refletem diretamente na qualidade do produto ou serviço final”, destaca José Cunha, diretor de Certificação do Bureau Veritas para a América Latina.

Os treinamentos apresentam soluções práticas para diferentes níveis hierárquicos e identificam técnicas que contribuem para a cultura organizacional. A Gestão de Compliance reúne os conceitos fundamentais para implementação de um controle interno que assegure a conformidade das regulamentações e normas legais às quais a empresa está sujeita, além do direcionamento para líderes e gestores minimizando os riscos de negócios e aumentando a transparência dos procedimentos. O Seis Sigma utiliza metodologias para agilizar a solução de problemas, reduzir perdas e otimizar o desempenho dos processos de operação, produção e serviços aos clientes.

As inscrições são realizadas somente pelo site www.bvtreinamento.com.br. Inicialmente, os novos treinamentos estão sendo oferecidos em São Paulo, podendo ser ampliados para território nacional de acordo com a demanda. Além desses temas, o Bureau Veritas oferece mais de 90 cursos que compreendem temas para profissionais da Qualidade, Meio Ambiente, Gestão de Energia, Segurança e Saúde, Alimentos, entre outros.