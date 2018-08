No debate da Band, na última quinta-feira, a estratégia dos candidatos foi de não dar muito espaço ao líder das pesquisas, deputado Ratinho Jr (PSD). Ele foi o que menos respondeu perguntas (quatro vezes), enquanto Ogier Buchi (PSL) foi o mais acionado (sete vezes). O candidato do PSL conquistou o direito de participar do debate cerca de meia hora antes do mesmo, uma vez que o próprio PSL tentava desqualificar sua candidatura, uma vez que Jair Bolsonaro anunciou apoio a Ratinho Jr. Ogier foi o primeiro a chegar ao debate, mas só atendeu à imprensa depois de ter a certeza de que poderia participar.