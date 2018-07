O Santos teve como principal novidade no treino desta sexta-feira a presença do meia Bryan Ruiz. O jogador costarriquenho realizou o primeiro treino com bola no CT Rei Pelé, mas ainda não tem data para estrear com a camisa alvinegra.

Anunciado no último dia 11, Bryan Ruiz ganhou uns dias de folga por ter disputado a Copa do Mundo da Rússia e retomou os trabalhos físicos no início da semana. Nesta sexta, ele foi ao gramado e participou como curinga de uma trabalho tático em campo reduzido. O jogador também ainda não está regularizado pelo time alvinegro – seu nome não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF.

Para a partida de domingo contra o América Mineiro na Vila Belmiro, o Santos terá algumas baixas. No banco de reservas, não contará com técnico interino Serginho Chulapa, que foi expulso de campo no duelo contra o Flamengo, na quarta-feira, por discutir com o treinador do time carioca. Com isso, quem deve comandar a equipe da área técnica é o preparador de goleiros Arzul.

Além desse problema, em campo a equipe não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo, que havia retornado ao time no duelo contra o Flamengo, em virtude da ausência de David Braz por suspensão. Mas ele ficou em campo por apenas 15 minutos e se machucou. A tendência é de que David Braz retome a sua vaga, formando a dupla com Gustavo Henrique.

Outro desfalque no domingo será o atacante Eduardo Sasha, que também precisou ser sacado durante o duelo com o Flamengo, no intervalo, por causa de dores na coxa direita, o que pode impedir a sua participação no confronto na Vila Belmiro.