O Palmeiras entrou em campo animando sua torcida com um gol relâmpago, viu o Atlético Mineiro empatar duas vezes e só nos 48 minutos do segundo tempo pôde deixar seu torcedor aliviado neste domingo, no Allianz Parque, na vitória por 3 a 2 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo equilibrado, Moisés e Bruno Henrique, este último duas vezes, marcaram pelos alviverdes, enquanto Luan e Chará balançaram as redes pelos visitantes alvinegros.

A vitória faz o Palmeiras subir na tabela do Brasileirão. Agora com 23 pontos, alcançou justamente o rival deste domingo, ainda em vantagem por ter um triunfo a mais do que a equipe paulista em sua campanha. E a vitória manteve a esperança dos palmeirenses de almejar a liderança, hoje nas mãos do Flamengo, com 30 pontos, um à frente do vice-líder São Paulo, que bateu o Corinthians em clássico no sábado.

Para o torcedor palmeirense, a vitória sobre o Atlético-MG ainda marcou o fim de um jejum de mais de três anos sem ver seu time fazer um gol de falta. O último tinha sido em 28 de fevereiro de 2015, quando Robinho marcou contra o Capivariano.

No Allianz Parque, o Palmeiras aproveitou uma falha bizarra de Juninho aos 2 minutos do primeiro tempo para sair na frente. O zagueiro furou na frente de Moisés, que roubou a bola e chutou na saída de Victor. Três minutos depois, Moisés aproveitou uma sobra após cobrança de escanteio de Scarpa e acertou o travessão de fora da área. No rebote, Bruno Henrique chutou para fora.

O início de jogo fulminante do Palmeiras fez o Atlético-MG se fechar. E o time da casa aproveitou. Dominou a primeira meia hora de jogo, finalizou mais e conseguiu chegar com mais perigo. Aos 22, em mais uma falha de Juninho, Dudu pegou a bola e, frente a frente com Victor, tentou marcar por cobertura, mas o goleiro desviou e evitou o gol.

Os mineiros demoraram para achar espaço para atacar, mas a partir dos 30 minutos começaram a levar perigo aos paulistas. Apostando na troca rápida de passes, assustaram com Ricardo Oliveira, Fábio Santos e Luan, mas Weverton evitou o empate.

No segundo tempo, o Atlético viu o Palmeiras recuar e mostrou que poderia se impor na partida. Aos 5 minutos, Weverton rebateu cabeçada de Matheus Galdezani, e Luan aproveitou para empatar. O duelo se equilibrou com as duas equipes trocando passes no meio-campo, tentando chegar à frente, mas com dificuldades de passar dos marcadores.

Aos 30 do segundo tempo, em cobrança de falta perto da meia-lua, Bruno Henrique colocou o Palmeiras na frente, mas a vantagem durou pouco tempo. Cinco minutos, Elias ajeitou para Chará, da entrada da área, acertar uma bomba à direita de Weverton e mais uma vez empatar.

O Atlético ainda buscou a virada, pressionou, mas foi o Palmeiras, mais uma vez numa jogada de bola parada, que saiu vitorioso. Aos 48 minutos, Deyverson recebeu lançamento pelo lado direito da área e ajeitou de cabeça para Bruno Henrique, também de cabeça, definir o placar a favor dos mandantes.