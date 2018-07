O nadador Bruno Fratus foi cortado nesta segunda-feira do Campeonato Pan-Pacífico, sua maior meta da temporada. O atleta deixou a equipe brasileira que competirá em Tóquio, no Japão, no próximo mês, em razão de uma lesão no ombro esquerdo. Ele será substituído por Iago Moussalem.

Fratus sofre com inflamações em dois tendões do ombro esquerdo, segundo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O problema físico foi constatado após o nadador disputar uma série de competições – Circuito Mare Nostrum, o Torneio Sette Colli e o Aberto de Paris.

De acordo com o médico Gustavo Maglioca, da CBDA, o atleta vai precisar entre três e quatro semanas de recuperação. Por isso, não teria condições de competir no Pan-Pacífico.

Junto de Fratus, o técnico Brett Hawke também foi cortado da equipe brasileira. O treinador André Luiz Ferreira será o seu substituto.

Em Tóquio, Fratus iria tentar defender a medalha de ouro obtida na prova dos 50 metros livre na edição passada do Pan-Pacífico, em Gold Coast, na Austrália, em 2014.