Bruno Covas diz que paulistanos são exemplo de fé durante Marcha para Jesus

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), participou da Marcha Para Jesus nesta quinta-feira, 31, e pediu o auxílio dos fiéis para que o País se recupere da crise, conforme vídeo divulgado em sua conta no Twitter. “Que a gente possa rezar para que o Brasil saia melhor do que entrou nessa crise”, diz a publicação. Ainda de acordo com a postagem, Covas elogiou a população paulistana e a descreveu como “um exemplo de fé diante das dificuldades”.

Durante o evento que reúne fiéis de diversas igrejas evangélicas, Covas enfatizou a parceria da Prefeitura e colocou o governo municipal à disposição. A Marcha Para Jesus também conta com a participação de outras autoridades como o governador e pré-candidato à reeleição Márcio França (PSB), o pré-candidato ao governo do Estado, João Doria (PSDB), e o empresário Flávio Rocha, presidenciável do PRB.