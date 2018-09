Chico Buarque diria para ir “preparando o feijão que eu to voltando”, já a Broto Legal Alimentos ressalta que o consumidor pode mesmo preparar o seu feijão pois a linha de farofas da marca está chegando. Em sete versões, sendo quatro com qualidade Premium, a marca traz o acompanhamento ideal para seus produtos líderes de mercado, o arroz e feijão, e podem ser encontradas nos mercados a partir de setembro.

À base de farinha de mandioca ou milho, nas versões Farofa Pronta (à base de farinhas simples) e Farofa Premium (à base de farofa flocada), os produtos são encontrados nos sabores Mandioca (Pronta e Premium), Milho (Pronta e Premium), Mandioca Suave (Pronta) e Apimentada (Premium de mandioca e milho), em embalagens de 250g e 500g.

Para Antonio Miadaira, gerente de marketing da Broto Legal, incluir a linha de farofas é um processo natural de expansão da marca e um complemento aos produtos principais da empresa. “Vemos uma oportunidade excelente de expandir nosso mix em categorias diretamente relacionadas ao arroz e feijão. Nosso objetivo é ser uma empresa que possui uma solução completa em alimentos aos nossos clientes”, destaca.

Farofa é o acompanhamento nacional de diversos pratos tradicionais, como é o caso da feijoada, dobradinha, vaca atolada, feijão tropeiro e até o simples arroz com feijão, que não falta na mesa dos consumidores.

“Apesar de que muitas vezes as pessoas gostam de fazer suas farofas em casa, estamos trazendo ao consumidor, além da linha tradicional de farofas, a linha Premium, feita com um biju de alta qualidade e com temperos diferenciados, que facilitam ainda mais o preparo das refeições, contando com um acompanhamento exclusivo e saboroso”, finaliza Miadaira.