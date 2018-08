Ao evocar a palavra inglesa Play, levando em conta as traduções dentro do contexto de diversão e tocar (em frente), o Núcleo de Design da Assintecal desafiou doze curtumes e quatro estúdios a reconfigurar couro, calçados e acessórios para o consumidor pós-moderno. As criações foram expostas no projeto Preview do Couro 2020- I, dentro do salão de design Inspiramais, realizado mês passado, em São Paulo, com as propostas para o inverno de 2019 e verão de 2020.

Os produtos, com suas texturas, cores, formas, acabamentos e volumes, nasceram de pesquisas de “movimentos artísticos, personalidades e ações que mudaram o sistema no passado e são grandes influenciadores na cultura hoje”.

Para Marnei Carminatti, consultor do Núcleo de Pesquisa e Design da Assintecal, “o Preview do Couro 2020-I, busca interpretar os desejos do consumidor pós-moderno que está em incansável procura pela reconfiguração de seu estilo de vida, de sua identidade”.

Sob sua coordenação, os curtumes trabalharam com acabamentos divergentes, reconfigurando as bases à semelhança de cimento e papel, seguindo o processo de colagem, sobreposição de imagens, e pinceladas e pontilhados de Van Gogh e a arte urbana de Basquiat, mas privilegiando só três cores (cartela inspirada em Rick Owens e seus tons laranja). O Preview do Couro contou também com o projeto +Estampa, que criou oito estampas em couro, seguindo o conceito central.

Com esses couros, dez protótipos foram desenvolvidos pelos estúdios de produção artesanal Nuu Shoes (de Minas, calçados com solados incríveis assinados por Marcela Torres e Marina Lerbach), Cupcakes Shoes (calçados), Volta Atelier (bolsas feitas com sobras de couro do Preview) e Cusco Rebel (customização de jaquetas fornecidas pela gaúcha Black Bull, bolsas e calçados).

Daniel Ormeleze, designer da paulista Cupcake Shoes, cria calçados ao estilo divertido, por natureza. Diz ele: “Queremos levar alegria para o dia- a- dia das pessoas”. Cusco Rebel, que vive na ponte aérea São Paulo-Califórnia, customizou todos os produtos dos estúdios transitando pelo grafite.

Um capítulo a parte para a Volta Atelier por representar a economia circular brasileira no exterior. A marca cria bolsas artesanais confeccionadas por seis refugiadas do Haiti. Mesmo morando em Nova York, a designer Fernanda Daudt há dois anos e meio trabalha com elas no Rio Grande do Sul. E exporta toda a produção mensal (200 bolsas, carteiras, porta níquel, óculos e moeda) para Miami. O preço é de 40 a 320 reais. A meta é alcançar 800 unidades mensais até final do ano, para chegar à Ásia e Europa.

(O Preview do Couro é realizado pelo Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e Apex-Brasil).