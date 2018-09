O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta terça-feira que seu país deve florescer com ou sem acordo para sua saída da União Europeia, o chamado Brexit Uma saída sem acordo é uma possibilidade, segundo ele, “mas eu não acho que seja do interesse de ninguém”. “Então é por isso que estamos cautelosamente otimistas de que haverá um acordo. Mas ainda há muito trabalho a ser feito”, afirmou durante visita à capital japonesa.

A premiê britânica, Theresa May, viaja nesta quarta-feira a Salzburgo, na Áustria, para uma reunião com outras lideranças da UE. Ela precisa do apoio do bloco e também dos críticos dentro de seu Partido Conservador sobre a estratégia para o Brexit, previsto para ocorrer em 29 de março de 2019.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que um Brexit sem acordo “infelizmente, é ainda bem possível”, mas “se todos agirmos de modo responsável, podemos evitar uma catástrofe”.

Hunt, porém, mostrou-se otimista durante visita ao Japão. “O Reino Unido terá prosperidade como uma das economias mais fortes do mundo independentemente do resultado dessas conversas”, afirmou, destacando o ambiente amigável para os negócios e as fortes universidades britânicas. Fonte: Associated Press.