BRDE libera R$ 43,5 milhões a produtores rurais na Expolondrina

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou contratos no valor de R$ 43,5 milhões com produtores rurais e empresas de Londrina e região. A liberação dos recursos ocorreu nesta quarta-feira (11) durante a Expolondrina 2018, na sede da Sociedade Rural do Paraná.

Os contratos foram assinados com avicultores, a empresa Granjeiro, de Rolândia, cooperativas de crédito, a Cooperativa Integrada, de Londrina, e empresas dos setores do comércio, serviços e indústria. São recursos destinados à construção de unidades produtivas, aquisição de equipamentos, modernização, armazenagem e implantação de aviários.

O diretor de Operações do BRDE, João Luiz Regiani, aproveitou a ocasião para anunciar que, a partir de maio próximo, o Banco passará a operar o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, com um aporte inicial de R$ 50 milhões. “É a busca do BRDE por novas fontes de recursos, mantendo a missão do Banco de fomentar a economia e gerar emprego e renda”, disse Regiani.

“A liberação desses recursos reflete a trajetória do BRDE como banco de fomento à economia e indutor da geração de emprego e renda e a busca por novas fontes de recursos para ampliar ainda mais os seus serviços”, afirmou o diretor. Regiani lembrou a primeira parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), o primeiro contrato internacional do BRDE.

CONTRATOS – Foi assinada a renovação do convênio já existente com a Granjeiro, no valor de R$ 35 milhões, com a entrega simbólica de cheques a três produtores rurais integrados à empresa, os avicultores Alexandre Ogasawara, de São Sebastião da Amoreira, Jhessica Antunes Vallini e Otávia Maria Vallini, de Jataizinho.

Os três produtores integrados à Granjeiro financiaram no BRDE a construção de aviários. Ao lado da família, a produtora Otávia Vallini recebeu o cheque simbólico de R$ 685,5 mil e agradeceu o apoio do banco. “Sem uma parceria como essa fica difícil melhorar, produzir mais”, disse.

De São João do Ivaí, o casal Márcia e Ademir Molina recebeu um cheque simbólico no valor de R$ 1,4 milhão para construção de dois aviários. Os produtores são integrados da Jaguafrangos. O contrato foi assinado em parceria com a Sicredi Paranapanema e a Sicredi União.

Com a Cooperativa Integrada, de Londrina, foi assinado contrato de R$ 4,8 milhões para aquisição de equipamentos e modernização das unidades de recebimento, beneficiamento e armazenagem de grãos dos municípios de Cornélio Procópio, Cambará, Bandeirantes, Mariluz, Goioerê e Andirá.

Também foi entregue um cheque simbólico à empresa Roldamax Indústria de Componentes para Esquadrias, no valor de R$ 525 mil. O investimento é para relocalização da empresa, cuja sede passará de Londrina para Ibiporã. A empresa fabrica esquadrias de metal para as linhas madeira, móveis e vidro temperado.

A Hoftalon Centro de Estudos e Pesquisa da Visão, de Londrina, cliente do BRDE desde 2010, assinou financiamento de R$ 1 milhão. Os recursos serão destinados a procedimentos envolvendo o mutirão de cirurgias de catarata no município. A meta é realizar 1,5 mil cirurgias em 2018, contribuindo para zerar a fila de pacientes que aguardam o procedimento.

Foram liberados ainda R$ 800 mil para a confeitaria Ateliê de Delícias, de Londrina. O proprietário, Nilo Hachimitsu, cliente do Banco desde 2011, solicitou financiamento para construção de uma unidade industrial de 650 metros quadrados e aquisição de equipamentos. “Sem o apoio do BRDE esse sonho não seria possível”, afirmou.

PRESENÇAS – Também participaram do evento a gerente de Planejamento da Agência Paraná, Lisiane Astarita, os assessores de diretoria Marcus Ferreira, João Carlos Kuritza, Carlos Kaust e Cacibo Buffara, e o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Afrânio Brandão.

EXPOSIÇÃO – O BRDE participa da Expolondrina 2018 com estande próprio e equipe técnica para atendimento a parceiros e novos clientes. O banco disponibiliza linhas de financiamento para os diversos setores ligados à cadeia do agronegócio: armazenagem, pecuária de corte, avicultura, suinocultura, florestas e aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Organizada pela Sociedade Rural do Paraná, a Expolondrina, que termina neste domingo (15), é um dos maiores eventos de negócios e entretenimento do Brasil e tem grande importância para o agronegócio paranaense. Recebe todos os anos em torno de meio milhão de visitantes.

Na edição de 2017, participam 3.170 expositores e a movimentação financeira chega R$ 570 milhões. As instituições financeiras presentes à exposição liberaram R$ 345 milhões em financiamentos para o setor rural. O BRDE assinou contratos com empresas e produtos no valor de R$ 21,4 milhões. A feira segue até o próximo dia 15.