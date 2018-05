BRDE libera R$ 40 milhões a empresas, cooperativas e produtores

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) liberou neste sábado (5) R$ 40 milhões em financiamentos para cooperativas, produtores rurais e empresas do Noroeste do Paraná e região do Vale do Ivaí. Os contratos foram assinados na Expoingá 2018, com a presença da governadora Cida Borghetti, do diretor-presidente do Banco, Orlando Pessuti, e dos diretores João Luiz Regiani, de Operações, e Luiz Noronha, de Planejamento.

A governadora agradeceu a parceria do BRDE em projetos que promovem o desenvolvimento do Paraná. “Agradeço o trabalho e o comprometimento da equipe do BRDE”, disse. Cida destacou a importância dos recursos liberados pelo banco. “São financiamentos em diversas áreas, atendendo desde o pequeno produtor até o grande empresário”.

Pessuti destacou que os R$ 40 milhões liberados solenizam os R$ 2,2 bilhões investidos pelo banco em 2017, em toda Região Sul. “Mesmo com as adversidades da economia, estamos mantendo a liberação de financiamentos. Esse é o Paraná que seguem em frente”, afirmou. “São recursos que revigoram a economia paranaense e promovem o desenvolvimento regional”, acrescentou o diretor de Operações João Regiani.

Com as cooperativas Coamo e Cocamar foram assinados respectivamente contratos de R$ 14,2 milhões, para investimentos em unidades de recebimento e armazenagem de grãos, e de R$ 16,7 milhões, destinados também a unidades de recebimento de armazenagem de grãos e no moinho de trigo de Marialva. Financiamento de R$ 5 milhões foi liberado para a empresa Luxtur, do setor de turismo, para reforma e ampliação de um hotel em Maringá.

Os contratos com produtores rurais cooperados somam mais de R$ 4 milhões.