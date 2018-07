O universo da arquitetura e da decoração ganhou muito em Curitiba com as novidades anunciadas pela Inove, uma das marcas pioneiras a trazer, há muitos anos e de forma contundente, o design à capital paranaense. Em evento realizado em 4 de julho em seu endereço na Rua Castro, 197, no bairro Água Verde, a Inove revelou aos convidados, profissionais do universo da arquitetura, do design e da decoração, as reformulações por que passou a loja.

Entre estas novidades, um verdadeiro presente em forma e função: a bela chaise Urca, projetada pelo arquiteto Jaime Lerner, produzida pela Artesian e revendida com exclusividade em Curitiba pela Inove. As linhas simples e sensuais da peça são inspiradas no famoso Morro da Urca, uma das paisagens mais marcantes, dentre tantas, quase infinitas, do Rio de Janeiro.

Estruturada em aço carbono com pintura epóxi, a chaise tem assento moldado em fibra de vidro. O revestimento em lâmina natural de madeira certificada contrasta com a base escura e o sutil desenho orgânico, que se desdobra em curvas e mais curvas, deliciosamente descobertas sob diferentes perspectivas. Arte em design.

Crédito fotos: Gerson Lima

Pedras ornamentais no décor

Pedras e padrões de pedra estão em alta na decoração. E encontram as mais variadas aplicações, sempre muito refinadas. “A diversidade e complexidade de composição de materiais foi um destaque de Milão, mostrando as possibilidades múltiplas de combinação, com originalidade, elegância e, também, aparente simplicidade. Isso ocorria tanto nos materiais naturais, quanto em revestimentos, padrões, cores e texturas”, conta a arquiteta Helena Capaz, gerente de vendas e marketing da Interprint do Brasil. “Entre os highlights, concreto e pedras – em especial, nas cartelas de preto, cinza e branco, com superfícies horizontais e normalmente em composição com a madeira, mantendo o equilíbrio entre frio e calor nos ambientes”, aponta.

Recém-encerrada, em 1º de julho, a CASACOR Paraná trouxe uma mostra das aplicações indicadas por Helena Capaz. A beleza das pedras naturais, por exemplo, foi destaque no ambiente Modern House, projeto assinado pela arquiteta Mariana Paula Souza, que recebeu o mármore grego Branco Savoy, da NPK Mármores, ao redor da banheira. O tom de cinza da pedra está em harmonia com o conceito contemporâneo do projeto.