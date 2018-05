Brasileiras estreiam com vitória na chave de etapa suíça do vôlei de praia

As duplas brasileiras começaram bem a participação na chave feminina da etapa de Lucerna do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento três estrelas. Nesta quinta-feira, cada parceria conquistou uma vitória, o que as deixa na condição de brigar pela liderança das respectivas chaves na sexta.

Em Lucerna, as 32 duplas participantes do evento feminino estão divididas em oito grupos de quatro. As parcerias que vencem na rodada inicial se enfrentam pela liderança da chave e a vaga direta nas oitavas de final. Os derrotados jogam pelo terceiro lugar e a passagem para a repescagem, que também conta com os segundos colocados. Por isso, Elize Maia/Maria Clara, Josi/Lili e Juliana/Andressa atuarão em busca da ponta nesta sexta após vencerem na quinta-feira.

Semifinalistas em Mersin, na Turquia, na semana passada, Josi e Lili estrearam em Lucerna com vitória sobre as norte-americanas Emily Day e Betsi Flint por 2 sets a 0, com duplo 21/11. Elas vão disputar a liderança do Grupo A com as australianas Clancy e Artacho.

“Enfrentamos muita chuva e frio neste primeiro dia, tivemos que nos adaptar de maneira rápida, a sensibilidade nos dedos, nos toques, fica menor. Vamos nos recuperar agora na sauna, descansar e estudar a dupla australiana, aproveitando que teremos um dia de descanso. Vencemos uma dupla norte-americana, que é tradicional, agora vamos manter o foco em busca da vaga nas oitavas de final”, analisou Lili.

Elize Maia e Maria Clara derrotaram as tailandesas Hongpak e Numwong por 21/12 e 21/17, em 34 minutos. Na briga pela liderança do Grupo G, elas vão medir forças com as norte-americanas Lane Carico e Lara Dykstra.

Após passarem pelo qualifying na quarta-feira, Juliana e Andressa bateram as japonesas Azusa Futami e Akiko Hasegawa por 21/14 e 26/24 nesta quinta, pelo Grupo D. Agora, então, vão enfrentar as holandesas Joy Stubbe e Marleen Van Iersel, nesta sexta-feira.