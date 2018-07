A arquiteta e lighting designer Helena Conelian Gentili foi uma das vencedoras da premiação que destaca os 40 jovens mais talentosos e promissores da atualidade, de até 40 anos de idade, na área de design de iluminação em todo o mundo. Ela foi selecionada entre mais de 350 indicados de 12 países diferentes, no prêmio 40under40 Lighting Design Award Class of 2018. Aos 37 anos, Helena mora em Milão (Itália) desde 2008, onde fundou seu próprio escritório. Atualmente, também é diretora do setor de iluminação da IvoryEdge com sede em Bangalore, na Índia e presta consultoria para diversos países.

Carreira: Helena C. Gentili tem formação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com mestrado em Lighting Design pela Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Doutorado em Design Arquitetônico e Urbano pelo Politecnico di Milano, com o objetivo de aprofundar o estudo do papel da iluminação artificial na paisagem noturna contemporânea. Atualmente, é professora adjunta do Mestrado em Lighting Design & Led Technology do Politecnico di Milano e participa como palestrante em seminários e workshops internacionais e nacionais. Desde 2014, ela é membro da APIL (Associação Italiana de Lighting Designers).