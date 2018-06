BRASIL VENCE COSTA RICA AOS 45 DO SEGUNDO TEMPO:

A vida é difícil, quem disse que seria fácil?

Primeiro a patriotada daquele locutor que todos conhecem:

“Neymar caiu no choro. Ele é um bom menino. Ele é um cara bacana”.

Aos 45 do segundo tempo, Firmino escorou bola de cabeça na segunda trave, Jesus (só Jesus salva!) dominou, girou e ia perdendo a disputa da bola com o zagueiro da Costa Rica quando Philippe Coutinho passou feito trator e chutou para o gol. A seleção brasileira tirou o zero do placar e conquistou a primeira vitória na Copa da Rússia.

QUASE VAIA

Calou não o grito de gol, mas a estrondosa vaia da torcida nos quatro cantos do mundo. Vaia que, aliás, no Brasil, se manifesta até no minuto do silêncio (copyright Nelson Rodrigues).

O CAI-CAI DE SEMPRE

A seleção brasileira não jogou bem. Neymar não jogou bem. Ó céus.

Economizou-nos a todos com aquele visual “calopsita” da partida contra a Suécia, mas manteve intacta a sua fama de cai-cai. Acreditava-se que o craque, sim ele é um craque, jogando há tanto tempo no futebol europeu, tiraria de seu currículo essa mania de dobrar o joelho e de se atirar no gramado, mesmo quando a falta é um fato. Mas ele continua o mesmo. Para o bem ou para o mal.

A RETRANCA ÓBVIA

Vencer um time retrancado como a Costa Rica não deveria ser missão difícil para a equipe comandada por Tite, afinal faz parte da rotina. O Brasil, raras exceções, só enfrenta times retrancados (vide eliminatórias).

ESCRETE CANARINHO OU CALOPSITA, SEI LÁ

Se não consegue transpor a defesa com aquele talento que esbanja com quatro jogadores de frente, algo está errado. E muito errado. Como será daqui para frente? Bom, o Brasil enfrenta a Sérvia na próxima quarta-feira (27) e não será lá uma chupeta, como dizem por aí. Pode estar em disputa o primeiro lugar no grupo. Se não arrumar a casa, Tite irá sofrer. A torcida irá sofrer. Depois do gol da seleção, o técnico tropeçou na comemoração e quase provou do gramado do campo russo. Menos, companheiro. Depois, já nos 52 minutos, Neymar fez o segundo. Mas era só a cereja no bolo. Um bolo amargo, diga-se porque nada tranquilo para o escrete que já foi canarinho e hoje tem uma calopsita (ou uma ex-calopsita) em seu elenco. A vida é difícil, torcida brasileira, mas quem disse que seria fácil?

“VOZES DO PARANÁ” CELEBRA DEZ ANOS APONTANDO OS “GRANDES PORTA-VOZES DO PARANÁ”

Uma zelosa e especial equipe, liderada pelo editor e artista plástico, designer gráfico, redator

e “fac totum” de obras digitais Jubal Sergio Dohms trabalhou a semana toda para garantir que será memorável o lançamento da décima edição da coleção de livros “Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses”, segunda, 25, na Sociedade Garibaldi, setor Histórico de Curitiba. A partir de 19h40, com a cerimônia de abertura da noite.

“GRANDES PORTA-VOZES”

O grande encontro do autor – eu, no caso – e colaboradores do livro com alguns de seus personagens, vai ganhar tonalidade especial e histórica:

Haverá também diplomação de 14 deles com o título de “Grandes Porta-Vozes do Paraná”. São personagens de edições anteriores do livro, e sintetizam as melhores expressões paranaenses em diversas áreas de atividade. Jaime Lerner, por exemplo, é um deles. Outro, a governadora Cida Borghetti.

Dentre outros, serão diplomados ainda: René Dotti e Clèmerson Clève, da área do Direito; Fabio Campana, jornalista; João Elísio Ferraz de Campos e Orlando Pessuti, ex-governadores., Euclides Scalco, ex-ministro da República; Wilson Picler, educador e empreendedor; Cícero de Andrade Urban, Medicina.

JORNAL E VÍDEO

Haverá ainda a distribuição de edição especial do jornal mensal UNIVERSIDADE dedicada a mostrar os “Porta-vozes do Paraná”, com textos e fotos preparados para a ocasião.

Carlos Marassi, jornalista e o nosso mais acatado mestre de cerimônias em grandes eventos, além de dirigir a programação da noite, exibirá um vídeo de 15 minutos, que produziu e dirigiu. O documento mostra a trajetória o livro, com a nominação e apresentação de todos os personagens, conteúdo que igualmente incluirá depoimentos de jornalistas sobre o livro.

As vendas da noite reverterão em parte para obras sociais e culturais do Instituto Ciência e Fé de Curitiba. Cartões de crédito e de bancos serão aceitos.

CANDIDATURAS (I)

OSMAR COM LIDERANÇAS DO CENTRO-SUL

O pré-candidato ao governo Osmar Dias (PDT) pega a estrada novamente nesta sexta (22). O pedetista vai a Ponta Grossa, onde participa de encontro com lideranças da região. No sábado (23), Osmar vai a Prudentópolis e depois a Irati, onde participa de evento que reunirá prefeitos, vereadores e lideranças do Centro-Sul do Estado.

“Esses encontros são importantes para ouvir demandas e debater ideias que temos para o Paraná e para cada região do estado. Uma das medidas que defendo para criar empregos e desenvolver regiões, como o Centro-Sul paranaense, é a agroindustrialização”, afirma Osmar. “Mas para isso é preciso promover um programa de readequação das estradas rurais, para permitir um melhor escoamento das safras.”

SEGURANÇA

Outro tema que preocupa Osmar Dias é a insegurança que tomou conta do Paraná e faz estragos no campo, tornando o estado um dos mais violentos do país. “Precisamos adotar medidas que rompam o circuito da violência no estado, que começa com uma educação precária oferecida aos nossos jovens, passa pela falta de acesso à cultura e lazer, e culmina com a falta de oportunidade de emprego”, diz Osmar.

AGENDA

Nesta Sexta (22), o pré-candidato esteve em Ponta Grossa, dando entrevistas a veículos de comunicação de Ponta Grossa. Depois encontrou-se com integrantes do Movimento Campos Gerais de Igual para Igual e jantou com lideranças empresariais e políticas da região.

No sábado (23) de manhã, ele tem encontro com lideranças empresariais e políticas de Prudentópolis. Mais tarde, em Irati, tem reunião com prefeitos, vereadores e lideranças na Câmara Municipal.

CANDIDATOS (II)

RATINHO JUNIOR QUER BARRAR AUMENTO DA COPEL

O deputado estadual Ratinho Junior (PSD) anunciou que pretende mobilizar as bancadas do PSD e do PSC e outros aliados para barrar o aumento médio de 15,99% das tarifas da energia elétrica que passa a valer a partir deste domingo em todo o Paraná. Para o deputado, o aumento penaliza a sociedade e dificulta a atividade econômica no estado, diminuindo a geração de emprego e renda.

A estratégia de Ratinho Júnior é apresentar na sessão plenária da próxima segunda-feira (25/06), um requerimento solicitando à Copel e ao governo estadual a revisão do reajuste. O aumento passa a valer já neste domingo para 4,5 milhões de unidades consumidoras do Paraná. Consumidores residenciais e de comércios de pequeno porte terão reajustes de 15,3%. Os consumidores industriais e de estabelecimentos de grande porte terão elevados em 17,55%.

Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, esse reajuste vem em péssima hora. “A energia é o insumo básico para praticamente toda cadeia do setor produtivo e o aumento vai impactar no aumento dos custos e no produto final”. Ele explica que no caso dos frigoríficos o problema é ainda maior. “Os frigoríficos de médio porte gastam entre R$ 600 mil a R$ 800 mil por mês com energia. Imagine que 17,55% pode representar algo em torno de R$ 150 mil a mais na planilha de custos. E na produção intensiva de aves há a ainda a necessidade da ambiência, que nada mais é que a garantia de conforto térmico para maximização dos resultados. Nesta época de inverno, principalmente na região Sul onde está o Paraná, a demanda aumenta naturalmente, em função da predominância do frio”, destaca.

METODOLOGIA DA GESTÃO PRIVADA NA GESTÃO PÚBLICA

Na manhã desta quarta-feira, o pré-candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, conversou com funcionários e diretores da Eletrofrio, exemplo paranaense de boa gestão. O deputado destacou a gestão da Eletrofrio, “uma empresa que está no mercado há mais de meio século precisa de um planejamento e gestão muito bem estruturados. Esse é um exemplo de adaptação da empresa por vários ciclos da economia e que hoje usa a tecnologia em sua linha de produção”, disse Ratinho Junior. O trabalho de gestão privado deve ser implantado na gestão pública, segundo o pré-candidato.

AVANÇA PARANÁ

O deputado Ratinho Junior defende a criação de um fundo para obras de infraestrutura no Paraná. O fundo, adianta Ratinho Junior, fará parte do programa “Avança Paraná” que prevê uma série de ações que dinamizem a economia e a produção em todas as regiões do Estado. “A criação deste fundo será um dos eixos do programa Avança Paraná, que investirá em obras que vão dinamizar a infraestrutura do estado”, disse. O fundo é uma das propostas que integram o plano de governo que Ratinho Junior está debatendo com diversos setores e forças produtivas do Estado.

AÇÕES DE GOVERNO

ARAUCÁRIA RECEBE VEÍCULO PARA A SAÚDE E RECURSO PARA ESCOLAS

Governadora Cida Borghetti autorizou obras nos colégios estaduais Fazenda Velha e Professora Marilze da Luz Brand. Ela também repassou R$ 220 mil para a compra de veículo destinado ao transporte sanitário.

Os colégios estaduais Fazenda Velha e Professora Marilze da Luz Brand, de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, vão receber R$ 100 mil cada um para obras de reparo e melhoria. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi assinada nesta sexta-feira pela governadora Cida Borghetti. Cida esteve na cidade com o deputado federal Alex Canziani e o deputado estadual Luiz Carlos Martins. Ao lado do prefeito Hissam Hussein Dehaini, também anunciou R$ 240 mil para o município comprar um veículo para transportar pacientes que fazem tratamento de saúde em outras cidades.

Os recursos para as obras nos colégios são do programa Escola 1000, desenvolvido pela Secretaria da Educação, que destinou R$ 100 milhões para melhorias em mil escolas da rede pública estadual. “É um volume significativo de recursos, que ajuda a elevar a qualidade de nossas escolas, dando melhor condição de trabalho aos professores e diretores”, disse a governadora. “Os alunos são muito beneficiados, pois um ambiente confortável influencia na qualidade de ensino”, afirmou.

Cida ressaltou que o Governo do Estado está presente em todos os municípios paranaenses, com recursos e ações nas mais diversas áreas. “Priorizamos nesta semana os municípios da Região Metropolitana de Curitiba”, disse ela. Na quinta-feira a governadora esteve em Campo Largo, São José dos Pinhais, Quatro Barras e Piraquara. Nesta sexta, a agenda incluiu, além de Araucária, Contenda e a Lapa.

EM FOZ, A SEGUNDA MAIOR GERAÇÃO DE EMPREGOS NO ESTADO

Foz do Iguaçu obteve o segundo melhor saldo positivo na geração de empregos formais entre os municípios paranaenses no mês de maio. Dados são da pesquisa mensal do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho.

SÃO 2.258 VAGAS

No mês passado, foram abertas 2.258 vagas com carteira de trabalho assinada e 1.854 demissões, resultando num saldo positivo de 404 empregos formais. Com esse desempenho, a cidade ficou atrás apenas de Curitiba, capital do Estado, com saldo positivo de 954 vagas.

CONTINUA NA FRENTE

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2018, Foz do Iguaçu subiu de sexto para quinto lugar e já soma um saldo positivo de 1.353 postos de trabalho formais. Continua na frente de Londrina e Ponta Grossa e atrás somente de Curitiba, Cascavel, Maringá e São José dos Pinhais.

NO ACUMULADO

Já no acumulado dos últimos 12 meses, a cidade tem o segundo melhor saldo positivo dentre todos os municípios paranaenses, com 1.616, atrás somente de São José dos Pinhais.

TURISMO E SERVIÇOS

Turismo e serviços foram os setores responsáveis por 58,1% das vagas, com saldo positivo de 235 postos de trabalho no mês de maio. Comércio veio em seguida com 22,8% (92 postos de trabalho), acompanhado da construção civil com 16,5% (67 vagas). Nos cinco primeiros meses do ano, turismo e serviços respondem por 74,4% dos postos de trabalho. E a construção civil gerou outros 19,8%.

DOS LEITORES

“ABDO, ALGUÉM SUPER ESPECIAL”

Querido Aroldo,

Você descreveu com maestria nosso querido amigo Abdo Abage… fiquei emocionada. Ele foi isto tudo que você falou, uma pessoa super especial.

Parabéns, por ter expressado, com a maestria de sempre, tudo o que nós, os demais amigos do Abdo, sentimos por ele. Grande abraço.

MARIA ELISA FERRAZ PACIORNIB, Curitiba

——————

ABDO, EXEMPLO DE CÔNSUL

Senhor jornalista,

Sempre tive curiosidade em saber o porquê de existirem tantos consulados honorários em Curitiba. Uns, sugerem ser apenas abrigo para acolher notáveis da cidade em busca de salvaguardas diplomáticas; pois representam nações que não têm a mínima ligação com o Paraná.

Claro que há boas exceções: Ozeil Moura, do Senegal, hoje está às voltas em acolher um bom número senegaleses para cá vindos em busca de trabalho e abrigo; e faça-se justiça, essa representação faz intensa valorização de negócios de África com o Paraná há anos. E outras representações honorárias são igualmente atuantes, como a da Alemanha.

Por questão de justiça, depois de ler o perfil de Abdo Dib Abage assinado pelo jornalista, tenho de registrar: o Consulado Honorário da Síria, nos 30 anos que esteve sob o comando de Abdo, não só atendeu com maestria interesses de sírios e seus descendentes; foi um exemplo de inserção na sociedade abrangente, sob a batuta desse diplomata nato que agora perdemos. Ele foi um exemplar cônsul. Nada mais a acrescer.

MARIA S.FREDRICH SANTOS, Curitiba

OPINIÃO DE VALOR

CRISTÃOS EM MYANMAR SOFREM TRATAMENTO SIMILAR AO RECEBIDO PELO POVO ROHINGYA

A repressão em curso contra o movimento de independência de Kachin coloca a Igreja em posição difícil

Por John Burguer, Portal Aletéia

A ONU e o governo de Myanmar assinaram um pacto para iniciar o processo de repatriamento de algumas das centenas de milhares de muçulmanos Rohingya (rohingyas ou ruaingas são um grupo étnico que pratica o islamismo e fala a língua rohingya, um idioma indo-ariano parente do bengali) que fugiram de uma repressão brutal do Exército no ano passado, informa a National Public Radio.

Mas apesar da pressão externa contra a perseguição à minoria muçulmana, há relatos de que Myanmar, também conhecida como Birmânia, está tratando duramente sua população de minoria cristã.

Rebeldes Kachin em Myanmar, que são em sua maioria cristãos e vivem na área montanhosa do norte do país, dizem que um de cada oito de sua população foi deslocado, de acordo com Sky News.

O correspondente da Sky News Alex Crawford disse que encontrou “provas preocupantes de uma segunda campanha genocida” em Myanmar, e sugeriu que as autoridades birmanesas podem ter sido encorajadas pela falta de uma forte resposta internacional à primeira campanha genocida contra os Rohingya.

Os Kachin, que vivem em uma área limitada pela China e pela Índia, lutam pela autodeterminação desde que a Birmânia se tornou independente da Comunidade Britânica em 1948.

“Ao longo das décadas eles formaram um exército efetivo, conhecido como Exército Independente de Kachin (Kachin Independent Army – KIA), e um órgão administrativo chamado Organização para a Independência de Kachin (Kachin Independence Organization – KIO)”, escreve Crawford.

Milhares morreram em ataques a bomba realizados pelos militares de Myanmar – e esses ataques aumentaram substancialmente desde janeiro, depois que as mesmas forças passaram meses expulsando os Rohingya do oeste do país.

As forças nacionais têm usado helicópteros e artilharia pesada para bombardear posições rebeldes de Kachin.

Milhares de civis ficaram presos na selva espessa e fugiram várias vezes para escapar dos ataques.

Um número de civis com quem Crawford conversou relatou ataques a civis que se refugiaram nos campos de deslocados espalhados pela região.

“Infelizmente, essa não é uma história nova”, disse Daniel Mark, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos (USCIRF), embora possivelmente os militares tenham intensificado a ofensiva.

Todos os anos, desde 1999, a USCIRF recomenda que o Departamento de Estado dos EUA designe Myanmar como um país de particular atenção por suas violações das liberdades religiosas. “As violações da liberdade religiosa perpetradas por atores estatais e não-estatais na Birmânia tiveram um impacto profundo, duradouro e negativo em várias comunidades religiosas”, disse um relatório da USCIRF de dezembro de 2016 sobre Myanmar. “O poder duradouro, constitucionalmente entrincheirado das forças armadas, e a elevação do budismo como a religião de fato de Estado são fatores-chave na compreensão das violações da liberdade religiosa que afetam atualmente as comunidades cristãs na Birmânia”.

O relatório diz que o Ministério de Assuntos Religiosos e Cultura, os Ministérios de Assuntos Fronteiriços e Assuntos Internos, administrados pelos militares, e os próprios militares são diretamente responsáveis pelas violações da liberdade religiosa.

Os militares ocupam rotineiramente igrejas e convocam congregações inteiras para interrogatório. As tropas Tatmadaw (exército birmanês) profanaram, danificaram e destruíram igrejas. Os militares continuam a perpetrar graves violações dos direitos humanos com quase total impunidade, incluindo a violência sexual nos complexos da igreja e a tortura de pastores, obreiros da igreja e civis comuns. Até o momento, aproximadamente 120.000 pessoas foram forçadas a fugir.

Mais de 60 igrejas cristãs foram destruídas no Estado de Kachin desde que um longo cessar-fogo foi interrompido em 2011, de acordo com o grupo britânico de defesa Christian Solidarity Worldwide.

Dom Francis Daw Tang, bispo da diocese de Myitkyina no estado de Kachin, disse à agência de notícias Fides que 7.000 cristãos pertencentes à minoria étnica Kachin foram forçados a abandonar suas casas devido à escalada da violência entre o exército birmanês e os rebeldes Kachin.

“No início de abril, o exército birmanês começou a atacar a região na fronteira com a China”, disse Dom Tang à Fides. “Muitas aldeias foram atacadas e a população começou a fugir. Muitos ficaram presos na selva por pelo menos três semanas, sem comida e sem liberdade para se mudar, porque são suspeitos de serem colaboradores rebeldes”.

Em uma carta à população divulgada em 24 de maio, líderes religiosos reunidos no fórum “Religiões para a Paz”, liderado pelo cardeal Charles Maung Bo, registraram “a crescente hostilidade e o grande deslocamento de pessoas nos estados de Kachin e Shan, que enfraquece ainda mais o processo de paz e reconciliação”.