Brasil bate Argentina e fica a um empate do título na Copa América Feminina

A seleção brasileira feminina de futebol manteve os 100% de aproveitamento na Copa América nesta quinta-feira. No estádio La Portada, em La Serena, no Chile, a equipe de Vadão levou a melhor no clássico com a Argentina ao arrancar no segundo tempo para vencer por 3 a 0, pela segunda rodada da fase final.

O resultado deixou o País em ótimas condições na briga pelo título. A seleção lidera a fase final com seis pontos, contra três da Argentina e zero de Chile e Colômbia, que se enfrentam ainda nesta quinta. Na rodada final, domingo, o Brasil encara as colombianas precisando apenas de um empate para conquistar a competição, enquanto as chilenas duelam com as argentinas.

O triunfo desta quinta também deixou o Brasil muito perto de uma vaga no Mundial de 2019, na França, já que o primeiro e o segundo colocados da Copa América vão direto para a competição, enquanto o terceiro disputará repescagem contra um representante da Concacaf.

A seleção também se aproximou da vaga direta à Olimpíada de Tóquio, em 2020, dada justamente ao campeão do torneio continental. O segundo colocado também fará uma repescagem, mas contra um país da África.

Apesar da superioridade técnica do Brasil, a Argentina segurou bem o potente ataque adversário e levou o placar em igualdade para o intervalo. Mas logo com um minuto no segundo tempo, Marta cruzou da direita, a bola passou por todo mundo e Cristiane chegou do outro lado para empurrar para a rede.

O gol abriu caminho para uma vitória mais tranquila. Logo depois, Thaisa deixou sua marca para ampliar. Já na reta final, a seleção ainda fez o terceiro. Aos 33, Formiga tocou para Debinha, que arriscou de fora da área para vencer a goleira e selar o resultado.