BR-Trans, ingressos à venda

Segundo a Ong internacional Transgender Europe, o Brasil é o país onde ocorre o maior número de assassinatos de travestis e transexuais no mundo. Mesmo assim o espetáculo, dirigido por Jezebel de Carli, recorre à poesia e ao humor para contar histórias de superação.

Silvero conta que o texto nasceu após quatro anos de pesquisas com travestis, transformistas e transexuais de Porto Alegre. No palco, ele narra as histórias que ouviu.

“Trata-se de um trabalho estético com base nos afetos, nas relações estabelecidas durante a pesquisa e na oportunidade de provocar questionamento, quiçá uma transformação social a partir da quebra de preconceitos por meio da arte”, diz o ator.

Imperdível: em cartaz de 2 a 4 de fevereiro, sendo sexta e sábado às 20h, e no domingo às 19h. Ingressos a dez e cinco reais. A bilheteria do Teatro da Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280) abre de terça a sábado das 12h às 20h e no domingo, das 16h às 19h.

Classificação etária: 14 anos. Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)