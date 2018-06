Bovespa começa em alta superior a 1% com petróleo e exterior

A Bovespa iniciou os negócios em alta superior a 1,0% nesta sexta-feira, 22, influenciada pelo bom humor dos mercados acionários internacionais e pela valorização de mais de 2,0% dos contratos futuros de petróleo. O comportamento da commodity ajuda os papéis da Petrobras, que avançam quase 2,0%, amenizando o efeito da derrotada da estatal na quinta-feira, 21, na maior ação trabalhista de sua história.

O impacto pode ser de R$ 15 bilhões, além de R$ 2 bilhões anuais na folha de pagamento da companhia.

O Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, no entanto, que a estatal vai recorrer e que não haverá desembolso até que sejam esgotados os recursos na Justiça.

Às 10h30 o Ibovespa subia 1,11%, aos 70.850,83 pontos, mas o volume de negócios era baixo nos mercados locais, já que muitos investidores acompanhavam o segundo tempo da partida da seleção brasileira contra a Costa Rica, na Copa do Mundo da Rússia.

“Vamos ver qual vai ser o comportamento do investidor estrangeiro depois de 10h30, daí saberemos qual será o tom para a Bolsa”, ponderou um operador de renda variável, lembrando que, na noite de quinta, as ADRs da Petrobras negociadas em Nova York chegaram a cair mais de 3,0% após a decisão do plenário do Tribunal Superior do Trabalho (TST).