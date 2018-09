Com o apoio da torcida, o Botafogo venceu o América Mineiro neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória foi de grande importância, não só pela conquista dos três pontos, mas também pela confiança do time. Agora o foco da equipe é o Bahia em confronto pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, o volante Jean lamentou o desfalque do atacante Erik na competição. O jogador, contratado por empréstimo em agosto, não pode atuar pelo Botafogo por já ter sido inscrito pelo Atlético-MG, seu ex-clube, nesta edição do torneio continental.

“Perdemos muito sem o Erik, ele conseguiu dar essa válvula de escape e equilibrar para não sobrecarregar o Luiz Fernando. Vai fazer falta e a questão é saber o que o Zé (Ricardo) vai fazer nesse próximo jogo. O principal nesta semana decisiva é ganhar tudo que ganhamos na outra semana, o apoio da torcida e da diretoria que acredita no nosso trabalho”, afirmou o jogador.

Jean destacou ainda a importância de bons resultados em uma semana decisiva. “É o famoso clichê, mas temos que virar a chave. Conseguimos o resultado e a gordurinha para pensarmos no Vitória depois. Agora estamos pensando na semana em si, a mais decisiva do ano para nós. Vai definir muita coisa. Contra o Bahia pela Sul-Americana, o caminho mais curto para chegarmos na Libertadores. Temos condições de brigar lá e também precisamos ter cuidado com um adversário que tem bom futebol. Será um bom jogo”, projetou.

Depois do Bahia, o próximo desafio do Botafogo será no domingo, às 18 horas, contra o Vitória, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.