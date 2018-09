O labrador Bono de oito anos, que junto surfa com o seu protetor Ivan Moreira desde os 5 meses de idade, vem a Curitiba, a convite da Casa do Produtor, pet store líder do mercado paranaense, para prestigiar a feira de adoção de animais.

Os surfistas estarão na Villa Yamon neste sábado dia 15, das 11 às 17h. No evento também haverá sorteio de brindes, sessão de fotos com o público, além da feira de adoção de pets. E às 15h Ivan fará uma palestra, tendo por entrada um quilo de ração para ser doada para a Ong Fica Comigo (haverá venda de ração para quem não levar).

Quem é ele

Bono é surfista campeão. Um de seus inúmeros título figura o recorde mundial, pelo Guinness World Records, pela onda mais longa surfada por uma dupla cachorro/humano em uma maré fluvial. Com o tempo de 33 minutos e 7 segundos, o feito ocorreu no Rio Amazonas. E, neste ano, Bono foi o único cachorro a surfar uma onda de tow-in acompanhado pelo dono.

Mas o surfista de quatro patas é ainda tetra campeão mundial 2014, 2015, 2016 e 2017 – categoria Tandem (Dupla), vice-campeão mundial 2015 e terceiro colocado nos Jogos Cariocas de Verão – Categoria Fun Race 3km .

Casa do Produtor

Situada em Curitiba, a Casa do Produtor possui farmácia e clínica 24 horas para tratamento médico completo de cães e gatos, além de brinquedos, acessórios, medicamentos e alimentação para cães e gatos. Pela loja virtual atende todo o país.

Para a vinda do cão surfista, a Casa conta com apoio da Hiper Nutri, Zee Dog, Virbac, Lavzoo, Petworking, Vaticano Pet, Two Dogs, Villa Yamon, Snak’s Purina e com a consultoria do surfista Serginho Laus.

Anote: sábado 15 na Villa Yamon ((Rua Itupava, 1402).