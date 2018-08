A Usiminas confirmou no início da tarde desta sexta-feira, 10, por meio de nota de sua assessoria de comunicação, que registrou uma explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga, na região leste do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a empresa, até as 14h, não havia registro de vítimas, mas toda a área de risco da usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e, segundo a assessoria, a canalização de gás já foi bloqueada e não há vazamento.

Os bombeiros em Ipatinga, no entanto, afirmam que há vítimas por causa da explosão, e que todas já foram levadas para o hospital. Funcionários da empresa foram retirados da unidade depois do incidente. Parte do centro da cidade também foi evacuada, de acordo com informações dos bombeiros.

Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga estavam no início da tarde desta sexta na portaria da planta em busca de informações sobre a explosão.