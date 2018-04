Bolsas da Europa fecham sem direção única, com foco no mercado de títulos dos EUA

Os mercados acionários europeus fecharam sem direção única nesta terça-feira, 24, à medida que as atenções novamente se concentrarão em torno do mercado de títulos públicos dos Estados Unidos. O juro da T-note de 10 anos voltou a subir e alcançou o nível simbólico de 3%, ainda embalado por expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) acelere o ritmo de aperto. O dólar avançou ante outras moedas fortes, como o euro e a libra, apoiando ações de companhias exportadoras em solo europeu.

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,13% (-0,51 ponto), aos 382,67 pontos.

Apesar de algumas praças terem encerrado o dia em alta, o juro da T-note de 10 anos em 3% fez com que as máximas do dia fossem deixadas de lado. “O recuo das máximas intraday para os mercados europeus coincidiu com o rendimento da título americano de 10 anos finalmente atingindo o nível de 3% pela primeira vez desde 2014, enquanto o yield da T-note de 2 anos chegou a 2,5% pela primeira vez desde 2008”, comentou o economista-chefe de mercados da CMC Markets UK, Michael Hewson.

De acordo com Hewson, alguns mercados europeus foram salvos pelo petróleo, à medida que o preço do barril do Brent se aproxima de US$ 75. Além disso, o Goldman Sachs afirmou que o setor de petróleo e gás devem ajudar a sustentar o índice FTSE-100, da Bolsa de Londres, como visto nesta terça-feira. O indicador fechou em alta de 0,36%, aos 7.425,40 pontos, com suporte da BP (+2,30%) e da Royal Dutch Shell (+1,19%).

Já em Milão, o índice FTSE-MIB avançou 0,22%, aos 24.035,49 pontos. Na praça, ações de instituições financeiras se destacaram: o Intesa Sanpaolo subiu 0,87% e o Banca Carige ganhou 3,57%. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 0,10%, aos 5.444,16 pontos. Bancos também apresentaram leve alta, como o Crédit Agricole (+0,22%) e o BNP Paribas (+0,16%).

No entanto, em Frankfurt, o DAX apresentou queda de 0,17%, aos 12.550,82 pontos. Apesar da alta de 4,21% do Deutsche Bank, o Commerzbank recuou 1,21% e a Deutsche Telekom perdeu 0,70%.

O Ibex-35, de Madri, apresentou queda de 0,39%, aos 9.883,40 pontos. Já o índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, avançou 0,74%, aos 5.585,28 pontos.