Bolsas da Europa fecham em baixa com pressão do comércio global

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quinta-feira, 28, pressionadas por perdas concentradas principalmente nos setores de mineração e automóveis em virtude da escalada das desavenças comerciais entre os Estados Unidos e a China. Também está no radar dos investidores o início da cúpula com os líderes da União Europeia, reunidos nesta quinta e na sexta-feira, 29, em Bruxelas para discutir imigração, o Brexit e reformas bancárias.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve queda de 0,82%, para os 376,87 pontos.

A Alemanha movimentou a agenda de indicadores. A agência oficial de estatísticas do país informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,1% em junho ante maio e registrou alta de 2,1% na comparação anual, segundo dados preliminares.

Além disso, o índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK se manteve em 10,7 na pesquisa de julho, repetindo a leitura de junho. Segundo a entidade, as medidas comerciais que o presidente dos EUA, Donald Trump, vem tomando contra importações da União Europeia causam preocupação, principalmente no que diz respeito às expectativas econômicas.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 encerrou em recuo de 0,08%, aos 7.615,63 pontos, puxado para baixo pelo setor de mineração. Uma safra de indicadores fracos na China e o agravamento da disputa comercial entre esse país e os EUA, que passa a englobar cada vez mais áreas da economia global, pressionaram as ações da Glencore (-2,80%), da Antofagasta (-2,63%) e da Anglo American (-1,39%).

O DAX 30, da Bolsa de Frankfurt, liderou as perdas entre os principais índices europeus, com queda de 1,39%, para os 12.177,23 pontos. Por lá, pesou também o mau humor com o comércio global, especialmente a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de tarifar veículos importados da União Europeia. Os papéis da Daimler cederam 0,72%, os da BMW recuaram 1,34% e os da Volkswagen perderam 2,32%.

Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 0,97%, para os 5.275,64 pontos. A preocupação com a demanda da China afetou também as ações da siderúrgica Vallourec (-1,21%), enquanto a possibilidade de barreiras ao setor automotivo europeu nos EUA fizeram despencar 3,84% as da Peugeot.

O FTSE MIB, da Bolsa de Milão, estabilizou a -0,58%, aos 21.432,34 pontos. O setor bancário ensaiou uma recuperação de sessões recentes no negativo, como evidenciam as variações dos papéis de Intesa Sanpaolo (+1,97%), Banco BPM (+1,13%) e UniCredit (+1,43%).

Na Bolsa de Madri, o Ibex 35 perdeu 0,72%, aos 9.589,00 pontos, pressionada em parte pela baixa de 2,04% da siderúrgica ArcelorMittal.

Já o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, teve queda de 0,67%, para os 5.554,33 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)