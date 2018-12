Sempre estamos vendo ou ouvindo notícias relacionadas a furtos e roubos de bolsas, principalmente em restaurantes e lanchonetes, que são os locais preferidos para os ladrões cometerem seus crimes.

As mulheres são consideradas “alvos fáceis” e as escolhas ocorrem principalmente quando estão em restaurantes ou lanchonetes, pois é comum apoiarem suas bolsas nas cadeiras e as mesmas ficam longe de seus olhos, o que facilita a ação desses marginais.

Os ladrões se aproveitam da distração e da descontração que as pessoas geralmente têm quando estão almoçando, jantando ou tomando um lanche e geralmente atuam em dupla, assim enquanto um observa o ambiente e da cobertura o outro rouba a bolsa ou furta o seu conteúdo.

Agora que estamos em período de férias, onde as pessoas aproveitam para relaxar, é fundamental cuidar para nunca deixar as bolsas simplesmente apoiadas nos encostos das cadeiras, o ideal é colocá-las no colo, ou usar apoios de mesa para pendurá-las bem a vista.

Alguns estabelecimentos oferecem um tipo de capa que se coloca sobre o encosto da cadeira e sobre a bolsa, assim a mesma fica protegida da ação de marginais.

E ao estarem em um grupo, converse com as pessoas sobre o assunto e as oriente para que todos fiquem atentos a movimentações suspeitas.

Outro cuidado que as mulheres devem ter é sempre procurar não carregar todos os documentos. Devem carregar sempre o mínimo possível, ou seja, a carteira de motorista e (01) um cartão de crédito é o suficiente, pois assim caso sejam vitimas, os transtornos serão menores.

E caso ocorra um furto ou roubo de sua bolsa, solicite do estabelecimento as imagens e registre uma queixa, pois apesar de ser um incomodo, se as vitimas não registrarem a ocorrência, esses marginais continuaram sempre impunes e fazendo novas vitimas.

São dicas simples, mas que se bem utilizadas com certeza diminuirão e muito o seu risco de ser assaltado.

Nunca esqueça PREVENIR é sempre o melhor remédio.