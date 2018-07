O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 108 milhões em dois empréstimos para concessionárias privadas de saneamento básico, para investimentos em Mato Grosso e em Araçatuba, no interior paulista. As aprovações foram anunciadas nesta quarta-feira, 25, pelo banco de fomento.

O maior empréstimo, de R$ 83 milhões, foi para a Soluções Ambientais de Araçatuba (Samar), prestadora desses serviços em Araçatuba. O financiamento será destinado à modernização e à expansão do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, com o objetivo de “manter a universalização do fornecimento da água no município, elevar a 99% a cobertura de coleta e tratamento de esgoto e, ainda, reduzir as perdas para 25%”.

“O projeto prevê obras e aquisição de equipamentos e terá um custo total de R$ 104 milhões, dos quais R$ 83 milhões serão financiados pelo BNDES”, diz a nota divulgada pelo banco de fomento.

Já o empréstimo de R$ 25,5 milhões para a empresa Águas de Guarantã será destinado para a modernização e expansão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área urbana do município de Guarantã do Norte, em Mato Grosso. Segundo o BNDES, o financiamento corresponde a 78,8% de um total de R$ 32,3 milhões investidos pela concessionária. “A maior parte dos investimentos (R$ 18,6 milhões) será direcionada aos serviços de esgoto. A água ficará com R$ 6,9 milhões”, diz a nota do BNDES.