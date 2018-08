De 17 a 19 de agosto, a Usina 5 recebe a quarta edição do BMS Motorcycle, o maior evento do universo duas rodas do Sul do Brasil e o mais democrático do País.

Atrações Radicais – As atrações do BMS 2018 são: Wall of Death, um projeto em que os pilotos realizam manobras em uma espécie de poço, abaixo da plateia, o Wheeling, um esporte radical que exige o máximo de força por parte do praticante, que faz acrobacias como colocar a mão no chão durante um “zerinho”, o Safe Rider – Ability, em que pilotos executam desafios testando seus limites no equilíbrio, e o Globo da Morte.

Pista de Skate – O BMS 2018 terá um espaço dedicado ao Skate. A pista montada exclusivamente para o evento contará com apresentações de atletas de todo o Brasil.

Competição Marcha Lenta – Competição que tem o objetivo de testar as habilidades dos participantes também em baixa velocidade, proporcionando momentos de diversão ao público.

Flat Track Racing – Os amantes da modalidade também terão vez na pista, que é a única fixa do Brasil, com competições das equipes de Curitiba e de outros estados.

1º Campeonato BMS de Velocross – Uma estrutura inédita será palco do evento, em parceria com a Federação Paranaense de Motociclismo. Serão 14 categorias e o prêmio de R$18 mil será dividido entre os vencedores. As inscrições serão abertas em breve.

Espaço Customizadores – Grandes nomes da customização farão parte do evento. O espaço reunirá os maiores nomes da cena custom do País.

Expositores – Ao todo, 29 marcas de diversas regiões do Brasil estarão presentes durante os três dias do BMS Motorcycle.

Loja Temporária Nova Garagem – Retrô – Antiguidades e objetos retrô, decoração e itens que remetem à cultura duas rodas poderão ser adquiridos por aqueles que adotaram o motociclismo como um estilo de vida.

Espaço #ElasPilotam – O público feminino terá um espaço exclusivo no evento, com apresentação inédita do Wall of Death e bate-papo exclusivo.

Gastronomia – A Wings e Johnnie Wash trarão, de São Paulo, opções de sanduiches, hambúrgueres e porções, além de drinks. A cerveja oficial é Heineken.

Música ao vivo – Durante o evento, 16 bandas passarão pelo palco do BMS. Grandes nomes do rock, blues, jazz e folk, marcarão presença. As apresentações musicais terão início às 11h, no sábado (18) e domingo (19), e às 18h30, na sexta (17).

Estacionamento VIP – Para facilitar a mobilidade dos amantes do universo das motocicletas, o BMS contará com um estacionamento VIP. O valor do estacionamento VIP será R$30.

O BMS Motorcycle 2018 ocorre de 17 a 19 de agosto, na Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho), em Curitiba. O patrocínio master é da Heineken; o co-patrocínio é da Jack Daniels, Orpec e Copel; e apoio da Gedore, Bradesco, Porto Seguro, Texx, Ford Center e Lexus.

Hashtag Oficial: #BMSMotorcycle2018 #ComeWithUs

Facebook: @bmsmotorcycle

Instagram: @bms_motorcycle

Sobre o BMS Motorcycle 2018 – A 4ª edição do BMS Motorcycle, o maior evento do universo duas rodas do Sul do Brasil, já tem sua data marcada e ocorrerá de 17 a 19 de agosto, na Usina 5, um antigo complexo industrial revitalizado para eventos multiculturais da capital paranaense, com mais de 50 mil m². O BMS 2018 contará com a participação das principais montadoras do mercado, com seus lançamentos de motocicletas e centenas de expositores de acessórios desse segmento. Nesta edição, o espaço customizadores ganha destaque, em uma área com mais de 1000m² – o evento já tem os maiores nomes do Brasil confirmados. Todos poderão aproveitar as variadas atrações, como Muro da Morte, Globo da Morte, Pista Flat Track, Campeonato de Velocross, Wheeling, Provas de habilidades e Pista de Skate. O evento também contará com espaços inéditos: uma loja temporária Nova Garagem, com objetos retrôs e antiguidades, lounges com tatuagem e barbearias. Já para agradar o paladar, o BMS 2018 terá uma ampla praça de alimentação no estilo american food e pratos variados do âmbito motociclista. O palco será comandado por bandas e músicos de rock, blues, folk, jazz entre outros estilos.

** Os ingressos estão disponíveis a partir de R$30 no segundo lote, contando com opções de combos e passaportes para os três dias do evento. Não está incluso a taxa administrativa. Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e válidos até o termino do lote. Informamos em cumprimento ao Art. 6º da lei 8.078- re/90, que conforme a venda de ingressos for ocorrendo, novos lotes poderão ser colocados à venda, com outros valores, sem necessidade de aviso prévio. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Sympla (https://www.sympla.com.br/bmsmotorcycle). Menores somente acompanhado pelos pais ou responsáveis. Dúvidas em informações por meio do questionário do Sympla.