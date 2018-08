Nova edição do BMS Motorcyle acontece na Usina 5, antigo complexo industrial revitalizado para eventos, de 17 a 19 de agosto, e contará com atrações inéditas, como a Wall of Death e a pista Dirty Track

O mundo dos apaixonados por duas rodas não para de crescer. Tendência no Brasil e no mundo, o segmento está presente nas artes, gastronomia, moda e, até mesmo, no estilo de vida.

De 17 a 19 de agosto, a Usina 5, antigo complexo industrial com mais de 55mil m², que foi revitalizado para a realização de eventos multiculturais na capital paranaense, recebe a quarta edição do BMS Motorcycle, o maior evento do universo duas rodas do Sul do Brasil e o mais democrático do País.

*Atrações Radicais – O Wall of Death, um projeto curitibano que tem o objetivo de reacender a cultura do motociclismo, muito forte nos Estados Unidos e Europa, é presença garantida no BMS Motorcycle.

Diferente dos outros formatos de acrobacias em duas rodas, o Muro da Morte é único no Brasil e possibilita a interação entre os espectadores e os pilotos, que realizam diversas manobras em uma espécie de poço, abaixo da plateia.

A ideia é trazer a adrenalina das atrações radicais para mais perto do público e possibilitar a vivência de manobras que só as duas rodas são capazes de proporcionar. O Muro da Morte já esteve no Brasil na década de 70 e o modelo atual é uma forma de homenagear a modalidade, porém com características mais modernas.

Além do Wall of Death, outra atração popular e que promete repercutir entre o público do BMS Motorcycle 2018 é o Globo da Morte. O formato, consagrado nos circos do último século, consiste em uma jaula de aço com diversos pilotos que se arriscam ao fazerem acrobacias em alta velocidade dentro do objeto esférico. A principal diferença entre o Wall of Death e o Globo da Morte está no ambiente em que as acrobacias são realizadas. Se no muro da morte as ações são realizadas perto do grande público com interação entre o piloto e a plateia, o Globo da Morte apresenta o formato consagrado da atração radical em um ambiente mais fechado em que a público assiste à distância, mas com a mesma adrenalina. Cigano, responsável pela atração, promete agitar a plateia com muitas surpresas durante o show.

Para democratizar e agradar cada vez mais o público, o BMS Motorcycle 2018 apresentará também outra atração de acrobacias, que também caiu nas graças dos amantes das motocicletas: o Wheeling, um esporte radical que exige o máximo de força e equilíbrio por parte do praticante, que, além de empinar a moto, faz manobras como colocar a mão no chão durante um “zerinho” e “surfar” em pé no veículo em movimento.