Blumenau recebe Herchcovitch na Febratex

Uma dos principais salões de tecnologias têxteis das Américas, a Febratex – Feira Brasileira para a Indústria Têxtil reúne mais de 2400 marcas na 16ª edição, de 21 a 24 de agosto, na Vila Germânica, em Blumenau-SC. Junto, acontece o Fórum de Informações, no qual o estilista Alexandre Herchcovitch fará uma abordagem da moda no momento atual, destacando a importância da sustentabilidade das peças unida à tecnologia.

O Fórum Febratex de Informações, com entrada gratuita, será na abertura, às 19h, no Parque Vila Germânica. A impressão digital na era da indústria 4.0 também integra as ações de informação, no Seminário Tecnológico ABTT, do qual a Global também participa.

A feira é uma realização do Febratex Group, empresa 100% brasileira que está no mercado há 25 anos, especializada principalmente nos segmentos de máquinas e insumos para o setor têxtil, de impressão digital e coureiro-calçadista. Seu presidente, Hélvio Roberto Pompeo Madeira, observa que “os visitantes e compradores da Febratex 2018 terão uma experiência ainda mais completa e efetiva com o Fórum de Informações, pois o objetivo é contribuir para alavancar o sucesso do setor”.

Alexandre Herchcovitch estará também no estande da Andrade Máquinas, que exporá máquinas de costura industriais e domésticas, bordado, passadoria, agulhas e peças de reposição. Entre elas estão as diversas máquinas da marca Sansei, testada, aprovada e usada pelo estilista paulistano, destacando a de corte Sansei by Orox.

A Febratex reúne expositores, nacionais e internacionais, que apresentam o avanço tecnológico da cadeia produtiva têxtil mundial. Entre os lançamentos, a Albany, que produz feltros e tecidos técnicos para a indústria têxtil, apresentará o feltro Estilo B-San SC, dotado de superfície capaz de resistir a altas temperaturas e vapor nos processos de acabamento.

A paranaense Ampla, única fabricante 100% brasileira no mercado de equipamentos de impressão digital, exporá a impressora para sublimação TX-MAX, que pode produzir estampas digitais únicas e exclusivas para a indústria têxtil e de confecções. A tinta original é da Ampla e foi desenvolvida para melhor resultado de contraste e de gamut de cor.

Empresa que atua nas áreas têxtil, calçadista, de acessórios, aviamentos e etiquetas, a Decaplast exporá fivelas, argolas, rebites, placas de cós, passadores, ponteiras e reguladores.

A Elastan levará novidades em elásticos para fitness, alças para lingeries, rendas nacionais e importadas. A Galileu Tecnologia mostrará a nova versão “X” da Barudan com novas técnicas e soluções de bordado elaborado e a Máquina de Tampografia “sem toque”, que substitui a etiqueta tecida da roupa.

São centenas de lançamentos, entre os a Máquina de embalar e a de dobrar produtos têxteis são novidades da Inarmeg, para os segmentos de toalhas, panos de copa, flanelas, cortinas, lençóis, bandeiras, toalhas de mesa, de uso industrial e residencial.

Credenciamento pelo site http://febratex.fcem.com.br/inscricoes, até às 23h59 do dia 19 de agosto. Após esta data, ingressos a 30 reais. Visitantes de edições anteriores deverão atualizar o cadastro no site e confirmar nova inscrição. É proibida a entrada de menores de 14 anos, mesmo acompanhados dos pais e/ou responsáveis.