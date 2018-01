Bloomberg divulga lista dos mais ricos do mundo

Segundo a Bloomberg, o homem mais rico da atualidade é o fundador e CEO da Amazon.com, Jeff Bezos. A publicação revelou que, no início de 2018, a fortuna dele atingiu a impressionante cifra de 105,1 bilhões de dólares norte-americanos. O magnata também é dono de uma agência espacial privada, a Blue Origin, e da editora Washington Post, que controla o jornal homônimo. Nessa lista de homens mais ricos, Bezos é seguido pelo fundador da Microsoft, Bill Gates (US$ 93,3 bilhões), pelo investidor Warren Buffett (US$ 87,2 bilhões), pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg (US$ 77,5 bilhões), e o ex-presidente da Inditex e Zara, Amancio Ortega Gaon (US$ 76 bilhões).

Segundo os dados de 9 de janeiro de 2018, uma ação da Amazon.com custa US$ 1246, um recorde histórico para uma plataforma online. O empresário detêm cerca de 79 milhões de ações da empresa. Jeff Bezos foi reconhecido como o homem rico do mundo pela primeira vez em julho de 2017. Na ocasião, a revista Forbes avaliou os seus bens em US$ 90,6 bilhões. Dessa forma, em questão de seis meses, o capital de Bezos aumentou em quase US$ 15 bilhões, superando Bill Gates.

Fonte: Sputnik