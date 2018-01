Biografia musical ganha jam session

Helinho Brandão, Fernando Montanari, Boldrini, Carbureto e o trumpetista João Emerson, entre canjas surpresas, são os protagonistas da jam session que vai emoldurar o lançamento do livro Curitiba no Tempo do Jazz Band, do jornalista Adherbal Fortes Fortes de Sá Jr. Vai ser das 16 às 10h deste sábado 27, noite em que se abre a Oficina de Música, no Sesc Paço da Liberdade, Praça Generoso Marques.

A jam session tem músicos convidados e também personagens do livro, que já se encontra à venda nas Livrarias Curitiba, Livraria do Chaim, Livraria Joaquim.

Adherbal reporta com autoridade de quem escreveu duas peças de teatro musicadas e que vem pesquisando Curitiba no tempo dos grupos de música, então chamados de jazz band’, há mais de dez anos. Depois do projeto Vestido Branco, Uma Aventura Musical,’ totalizou um trabalho de cerca de 300 entrevistas com músicos, empresários da noite e frequentadores das rodas de jazz e bossa nova.

O mais interessante da obra é um teorema: o autor demonstra que o café, ou seja, suas boas colheitas no Paraná, foi responsável por semear a música em Curitiba. A geada negra nos anos 70 fez o cofre público ficar menos generoso e a noite foi descapitalizando a fria capital.

“Curitiba era um grande centro musical. Havia bons músicos e orquestras bem afinadas. Cada emissora de rádio tinha orquestra e conjunto regional. Clubes, cafés, restaurantes e hotéis procuravam músicos. A demanda maior era das casas noturnas, que se multiplicavam no centro da cidade. A cena ganha efervescência durante um quarto de século que começou em 1950, com a volta da democracia, a eleição de Getúlio Vargas e as festas do centenário da emancipação política do Paraná. A festa de jazz e bossa nova só perdeu o brilho quando a geada negra de 1975 devastou praticamente a totalidade dos pés de café existentes no Estado”.