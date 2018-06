BIG Festival mostra games instigantes

Com temas envolventes e da hora, como a questão de gênero e depressão na juventude, o BIG Festival, maior evento de jogos independentes da América Latina, além de São Paulo, acontece também ao Rio de Janeiro, em sua sexta edição. Está no Centro Cultural Oi Futuro, onde 25 jogos podem ser desfrutados até domingo dia 1º. Entre eles estão seis trabalhos assinados pelo NAVE-Núcleo Avançado em Educação, modelo inovador de escola pública incentivada.

O BIG Festival – Brazil’s Independent Games abrange competição entre jogos nacionais e internacionais com prêmios em dinheiro, exposição ao público dos jogos selecionados, cerimônia de premiação, palestras e rodadas de negócios.

Nesta terça, quarta e quinta dia 28, os alunos do Nave, que forma jovens para o mercado digital e criativa, com foco na produção de games, aplicativos e produtos audiovisuais, mostrarão os seguintes games: A Space Between Us, uma reflexão sobre a xenofobia, Save Polar, um alerta sobre o aquecimento global e o derretimento das calotas polares, e o Rumble, Rumble!, um planeta habitado por seres competitivos que usam agilidade e estratégia para conquistarem suas áreas. No sábado e domingo, entram em cena os games Toxic Battle, em que um menino tem de descobrir um antídoto para reverter a mutação dos animais de uma ilha causada pela poluição da água, e Guardians of Forest, em que o jogador combate o desmatamento.

Nesta sexta e sábado, o pesquisador holandês Adam van Heerden fará workshop em que promove interação lúdica para dialogar sobre a violência no Rio de Janeiro. Também haverá palestyras de Shawn Patton, designer de jogos da Schell Games, maior estúdio de games na área de educação nos EUA, e Emma Humphries, diretora da iCivics, organização fundada em 2009 para reimaginar a educação para cidadania e política por meio de games.

No sábado 30, o LabSonica, laboratório de experiências sonoras do Oi Futuro, vai realizar uma série de conversas com empreendedores e executivos do mercado de jogos eletrônicos, como Joel Breton, da HTC, uma das maiores empresas de óculos de realidade virtual, Mike Forster, da Sony PlayStation, e Chris Wren, da Eletronic Arts.

Em 2017, o BIG, criado pelo Oi Futuro com a missão de fortalecer o ecossistema de games no Brasil, teve mais de vinte mil visitantes em São Paulo. Neste ano, em que o festival se estende para o Rio, os organizadores esperam um público maior.

Participe: Programação completa em www.bigfestival.com.br.