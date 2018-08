A cidade catarinense de Joinville promove, de 11 a 14 de outubro, a quarta Bierville – Festa da Cerveja, no espaço de eventos da Expoville. Mas a programação começa já no dia 6 daquele mês, com desfile de grupos folclóricos e de associações tradicionais, em trajeto que vai desde a rua do Príncipe ao Mercado Municipal. “Será uma amostra do que os visitantes irão encontrar durante os quatro dias de festa”, diz Develon da Rocha, diretor da Sol Eventos, empresa realizadora do evento, com apoio da prefeitura local.

A Bierville contará com a participação de 17 cervejarias artesanais de várias regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que serão harmonizadas com clássicos da gastronomia germânica. Bandas típicas alemãs animam a festa.

Na quinta-feira 11 de outubro, a Bierville inicia às 19h; na sexta e no sábado (dia da criança, com programação especial para elas), os portões serão abertos às 11h, com ingresso gratuito até às 15h. Nos três dias, a festa vai até às duas da manhã. Já no domingo 14, das 11h às 18h. O preço dos ingressos será o mesmo do ano passado: R$ 15 inteira e R$ 7,50 meia-entrada (estudantes, portadores de deficiência e maiores de 60 anos).